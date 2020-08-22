22.08.2020 - 23:43 |
Eş durumu (özür grubu) öğretimenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları alındı ve artık sonuçlar için gün sayılıyor. Binlerce öğrenci Eş durumu (özür grubu) öğretimenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? diye soruyor. İşte ayrıntılar...
Özür grubu ve eş durumu tayin kontenjanları geçen gün açıklanmış, başvurular 21 Ağustos 23.59'da son bulmuştu. Başvuruların bitişiyle birlikte binlerce öğretmen atama sonuçlarına odaklandı. Peki, sonuçları ne zaman açıklanacak?
ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre öğretmenlerin özür grubu atama sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak.