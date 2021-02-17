Esenyurt'ta akılalmaz olaylar! Kayan otomobili böyle durdurmaya çalıştılar

İstanbul yoğun kar yağışının etkisini sürdürüyor. Esenyurt'ta kar yağışı sonrası birçok ana caddede buzlanma yaşandı. Buzlanma nedeni işe sürücüler zor anlar yaşadı.

Balık Yolu Caddesi'nde de yaşanan buzlanma nedeni ile bir otomobil kaymaya başladı. Kontrolden çıkan otomobili, 11 vatandaş önüne geçerek durdurmayı başardı. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

KAYAN KAMYONU TUTMAYA ÇALIŞTI

Namık Kemal Mahallesi'ne saat 09.30 sıralarında meydana gelen olay şu şekilde gerçekleşti: Kayganlaşan sokaktan yokuş aşağıya giden kamyonet kaymaya başladı. Kamyonetin sürücüsü yola inerek aracını tutmaya çalıştı. Yokuş aşağıya kayan araç hızlanınca sürücü aracı tutamadı. Kamyonet daha önce sokakta kaza yapan iki araca çarpıp devrildi. Kamyonetin hızla yokuş aşağıya geldiğini gören bir kişi de kaldırama çıkıp kamyonetin çarpmasından son anda kurtuldu.

Kamyonetin sürücüsü Sezgin Gelgeç ise kazayı şöyle anlattı: "Kaldırıma çarpınca zincirin biri koptu. El frenini çektim durdun diye. Sağ teker kaldırıma çıktı, sol çıkmadı. Çıkmayınca hızlandı araba. Durduramadım. Atladım ben aşağıya."

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kayedilen görüntülerde Gelgeç'in kayan arabasını tutmaya çalışması ve başaramayınca kendini aracın uzağına atması görülüyor. Görüntülerin devamında ise kamyonetinin araçlara çarpıp devrilmesi yer alıyor. Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.

ANNE VE BABANIN KAYAN ARAÇTAKİ ÇOCUKLARINI KURTARMA ÇABASI

Esenyurt'ta, yoğun buzlanmanın olduğu rampada içinde 3 yaşında bir çocuğun olduğu otomobil kaymaya başladı. Baba ve annesinin tüm çabalarına rağmen araçtan çıkarılamayan çocuk, otomobilin durması ile felaketin eşiğinden döndü. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Şubat Pazartesi günü saat 20.40 sıralarında Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeni ile buzlanan rampada, içinde 3 yaşında bir çocuğun olduğu otomobil kaymaya başladı. Babasının tüm çabaları sonuçsuz kalırken, içinde çocuğun olduğu otomobil yokuş aşağı süratle gitti. Yokuşun sonunda akan trafikte mucize bir şekilde duran arabaya, şans eseri hiçbir sürücü çarpmadı. Araç durur durmaz içinden çocuğu çıkaran vatandaş, peşinden koşan babasına teslim ederken, anne olayın ardından sinir krizi geçirdi.

YAŞANAN MUCİZE KURTULUŞ GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan mucize kurtuluş ise çevredeki bir sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere, otomobilin kaymaya başladığı, baba ve annenin peşinden koştuğu, durduğu ve içinden çocuğun çıkarıldığı anlar yansıdı.

SABAH SAATLERİNDE DE KAZA OLDU

Aynı rampada sabah saatlerinde de benzer kazalar yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar sonrasında yağan kar sonucunda olayın yaşandığı rampa, günün ilk saatlerinden itibaren buz tuttu. Buzlanan rampada ise aynı gün içerisinde birçok kaza yaşandı. Yaşanan kazalar güvenli kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

YOL TARTIŞMASINDA CİP SÜRÜCÜSÜNE SOPALARLA DAYAK

Esenyurt'ta bir grup, yol verme yüzünden tartıştıkları cip sürücüsünü sopalarla dövdü. Dayak anları çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Şubat Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, cip ile sokağa gelen bir kişi ile çevredeki vatandaşlar arasında yol verme tartışması yaşandı. Sözlü başlayan tartışmada, bağrışmaların ardından kavga çıktı.

Cip sürücüsü, aracından inerek tartıştığı kişiyi yumruklamaya başladı. Arkadaşının yumruklandığını gören çevredekiler eline aldıkları sopalarla cip sürücüsünü dövdü. Kavganın büyümesi üzerine vatandaşlar, olay yerine polis ekiplerini çağırdı. Gelen polisler, tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine 3 kişiyi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.