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29.10.2020 - 13:02 | | İHA

Eşinin çarptığı kadını hareketiz görünce sinir krizi geçirdi!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde rampa aşağı hızla inen bisikletli, seyir halindeki ticari araca çarptı. Kazada, bisiklet sürücüsü kadın yaralanırken ticari araçta bulunan sürücünün eşi yaralıyı baygın halde görünce fenalık geçirdi.

Eşinin çarptığı kadını hareketiz görünce sinir krizi geçirdi!

Kaza, Aydınevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burcu Polat’ın kullandığı bisiklet, Yüksel A.’ın kullandığı 07 LEJ 48 plakalı ticari araca, arkadan çarptı.

Kazada yere savrularak yaralanan ve baygınlık geçiren bisiklet sürücüsüne ilk müdahale ticari araç sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Yaralı Burcu Polat, 112 ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Eşinin çarptığı kadını hareketiz görünce sinir krizi geçirdi

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bisikletin çarptığı ticari araçta yolcu olarak bulunan araç sürücüsünün eşi G.A., bisiklet sürücüsünün yerde baygın halde yattığını görünce sinir krizi geçirdi. Tüm uğraşlara rağmen sakinleştirilemeyen G.A. da olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 

 

 

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