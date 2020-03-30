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30.03.2020 - 14:08 | | DHA

Eski bakan ve eşi corona virüsüne yakalandı!

İzmir’in Tire ilçesinde yaşayan CHP'li eski bakan Halil Çulhaoğlu ve eşi Ayfer Çulhaoğlu'nun corona virüs testi pozitif çıktı.

Eski bakan ve eşi corona virüsüne yakalandı!

Bayındırlık ve İskan eski Bakanı, CHP'li Tire Belediyesi Meclis Üyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halil Çulhaoğlu ile eşi Ayfer Çulhaoğlu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Bunun üzerine Halil Çulhaoğlu ve eşi Ayfer Çulhaoğlu, evinde karantinaya alındı. Tire'de eczacılık yapan Çulhaoğlu, DHA'ya yaptığı açıklamada, geçen gün corona virüs sebebiyle ilçede hayatını kaybeden vatandaşın, 20 Mart 2020'da eczaneye gelerek ilaç aldığını ve kendisiyle temas ettiğini söyleyerek, virüsün bu şekilde bulaştığını tahmin ettiğini kaydetti. Çulhaoğlu, "Eşimde ve bende corona virüs testi pozitif çıktı. Şu anda sağlık durumumuz iyi. Geçtiğimiz gün Tire'de corona virüs sebebiyle hayatını kaybeden vatandaş, 20 Mart'ta eczaneye gelmişti. Bir reçete verdi. Elimde eldiven vardı ama acaba ondan mı bulaştı diye düşünüyorum. O kadar dikkat ediyoruz ama çok bulaşıcı bir hastalık maalesef. Eczaneye de çok az gitmeme rağmen, o gün piyango bize vurdu" dedi.

'ÇOK DİKKATLİ DAVRANIYORDUM AMA BANA DA BULAŞTI'

Eşiyle birlikte evde karantinada olduğunu belirten Çulhaoğlu, şunları söyledi:

''Tedavimiz sürüyor. Doktorumuz ilgileniyor. İlaçlarımızı içiyoruz. Dua ediyoruz. Herkesin de dualarına ihtiyacımız var. Önlem almak çok önemli. Yetkililerin tüm önerilerini dikkate alın. Ben çok dikkatli davrandığımı düşünüyordum ama bana da bulaştı. Herkese bulaşabilir. Evden kesinlikle çıkmamız gerekiyor. Bana bulaşmaz demeyin, evden kesinlikle çıkmayın."

 

 

İstanbul‘da toplu taşıma denetiminde ilginç diyaloglar kameradaKağıthane’de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarını denetleyen Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, durdurduğu bir taksiciye 4 yolcu taşıması nedeniyle idari para cezası uyguladı. İlginç diyalogların yaşandığı denetimde, maske takmayan bir minibüs şoförü, “midem bulanıyor” diyerek kendini savunurken, “sosyal mesafe” kuralına uymayarak hem yan yana oturan hem de maske takmayan bir çiftin ise, “Biz zaten aynı evde yaşıyoruz” dedi.
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