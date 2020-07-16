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16.07.2020 - 13:18 | | İHA

Eskişehir'de bir kadın boşandığı kocasının yeni eşini yolda görünce saldırdı!

Eskişehir 2 Eylül caddesi üzerinde bir kadının, boşandığı kocasının yeni eşine saldırması ile çıkan saç saça baş başa kavgaya polis hemen müdahale ederek tarafları ayırdı. Saldırgan kadına uzaklaştırma cezası verildi.

Eskişehir'de bir kadın boşandığı kocasının yeni eşini yolda görünce saldırdı!

Cadde üzerindeki Esnaf Sarayı AVM önünde yaşanan olay şöyle gelişti. Mustafa Ç.’nin eski eşi olan Çakır G. (41) ile annesi AVM önünde bulunurken, Mustafa Ç. ve yeni eşi Sultan Ç.’yi (30) gördü. Eski eş Çakır G., eski kocasının yeni eşi olan Sultan Ç.’ye saldırınca taraflar saç saça baş başa kavga etmeye başladı. Kavga sırasında çevredekilerin müdahalesine rağmen taraflar ayrılmadı. Vatandaşları şaşırtan kavgada, yumruklar havada uçuştu. Bu esnada İki Eylül Caddesi üzerinde bulunan Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olaya hemen müdahale ederek tarafları ayırdı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen taraflar birbirlerinden şikâyetçi olurken, olayda ilk saldıran eski eş Çakır G.’ye uzaklaştırma cezası verildi.

Öte yandan kavgaya neden olan eski eş Çakır G., olay sırasında, “Bu kadın 20 yıldır eşimi elimden aldı. Bir yıldır çocuğa bakmak için eve uğramıyor” diye bağırırken defalarca çocuğa, “Turan, babanın yüzüne tükür” dedi.

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