Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - EDHO 164. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 164. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çakırbeyliler tanımadıkları bir düşmandan beklenmedik bir darbe almışlardır. Hurşit, Hızır'ın gözleri önünde son nefesini vermişken Fahri hastanede ölüm kalım savaşına devam etmektedir. Yaşananlardan sonra gözler, girilen savaşta nasıl bir yol izleyecekleri merak edilen Çakırbeylilere çevrilir. Hızır, yöntemlerinden bihaber olduğu düşmana karşı saldırıya geçmektense, geri çekilip gözlem yapma taraftarıdır. Başta Haşmet ve Tipi olmak üzere masa üyeleri ise eli kolu bağlı bir şekilde beklemenin kimseye faydası olmayacağını düşünürler. Verilen kayıpların nedenini Hızır'ın aldığı kararlara ve Alparslan ile birlikte yaptığı gizli planlara bağlayan masa, komutayı ele almak için harekete geçer. Çakırbeylilerden habersiz Tufan ve Feyyaz'ın da dahil edildiği bir toplantı düzenlenir. Masada yapılacak oylamada eller bu kez Hızır ve Alparslan'ın bundan sonra alınacak kararlarda devre dışı bırakılmaları ve masadan ayrılmaları için kalkacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 165. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 164. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 164. son bölüm izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...