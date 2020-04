Evdeki Hesap Çarşıya Uymaz Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Evdeki hesap çarşıya uymaz atasözü TDK’ya göre, ‘Hayatta yapılan bazı planlar gerçekteki durum ile düşmeyebilir,’ anlamı üzerinden değerlendirildiği söylemek mümkün.



Evdeki Hesap Çarşıya Uymaz Atasözünün Anlamı Nedir?



Genelde insanlar hayatlarında çoğunlukla plan yapar ve bu plana göre yaşamlarını devam ettirir. Ancak planlar her zaman istenilen sonuca ulaştırmaz. Özellikle uygulama konusunda bazı hatalar ortaya çıkabilir. Bu sebepten dolayı her türlü ihtimale karşı hazırlıklı olmalı ve sürprizlere karşı tedbirler alınmalıdır. Bunu anlatacak atasözü olarak ise evdeki hesap çarşıya uymaz cümlesi kullanılır.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Halk tarafından kabul edilmiş olarak anlamları bulunan cümleler atasözü olarak bilinmektedir. Özellikle evdeki hesap çarşıya uymaz herkesin tarafından sıkça kullanılan ve bilinen atasözleri arasında yer alıyor. Yapılan planlar her zaman düşünülen yolda gitmez. O yüzden mutlaka her daim tedbirli olmakta fayda vardır.