MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Evdeki Hesap Çarşıya Uymaz Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması
ABONE OL
21.04.2020 - 14:21 |

Evdeki Hesap Çarşıya Uymaz Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Halk arasında her kesimini kullandığı en yaygın atasözleri arasında evdeki hesap çarşıya uymaz cümlesi gelmektedir. Aynı zamanda pek çok kişinin bildiği ama bilmeyenlerin de merak ettiği atasözlerinden biridir. Peki, evdeki hesap çarşıya uymaz atasözünün anlamı nedir? Kısaca atasözü açıklaması hakkında detaylar.

Evdeki Hesap Çarşıya Uymaz Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Evdeki hesap çarşıya uymaz atasözü TDK’ya göre, ‘Hayatta yapılan bazı planlar gerçekteki durum ile düşmeyebilir,’ anlamı üzerinden değerlendirildiği söylemek mümkün.

Evdeki Hesap Çarşıya Uymaz Atasözünün Anlamı Nedir?

Genelde insanlar hayatlarında çoğunlukla plan yapar ve bu plana göre yaşamlarını devam ettirir. Ancak planlar her zaman istenilen sonuca ulaştırmaz. Özellikle uygulama konusunda bazı hatalar ortaya çıkabilir. Bu sebepten dolayı her türlü ihtimale karşı hazırlıklı olmalı ve sürprizlere karşı tedbirler alınmalıdır. Bunu anlatacak atasözü olarak ise evdeki hesap çarşıya uymaz cümlesi kullanılır.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Halk tarafından kabul edilmiş olarak anlamları bulunan cümleler atasözü olarak bilinmektedir. Özellikle evdeki hesap çarşıya uymaz herkesin tarafından sıkça kullanılan ve bilinen atasözleri arasında yer alıyor. Yapılan planlar her zaman düşünülen yolda gitmez. O yüzden mutlaka her daim tedbirli olmakta fayda vardır.

Manisa’da 3 gün arka arkaya gökyüzünde görülen cisim heyecanlandırdıManisa’da üç gün arka arkaya gökyüzünde görüntülenen daire biçimindeki mavi renkli cisim heyecana neden oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ses nasıl oluşur? İnsan sesi nasıl oluşur? Kısaca ses oluşumu

Ses nasıl oluşur? İnsan sesi nasıl oluşur? Kısaca ses oluşumu

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

2020 boğa burcu hangi ay, hangi gün doğmuştur? Boğa burcu olası doğum tarihi

2020 boğa burcu hangi ay, hangi gün doğmuştur? Boğa burcu olası doğum tarihi

Sıradaki Haber