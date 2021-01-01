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01.01.2021 - 15:20 |

Exxen televizyonda nasıl izlenir, üyelik nasıl yapılır? Exxen ücretli mi? Exxen aylık ne kadar?

Exxen nasıl izlenir? 1 Ocak 2021'de yayına başlayacağı duyurulan Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen ile ilgili ayrıntılar merak edilmeye devam ediyor. Birçok dizi, film ve programın yer aldığı Exxen üyeliği için ne yapmak gerekiyor? Exxen ücreti ne kadar? İşte Exxen ile ilgili ayrıntılar.

Exxen televizyonda nasıl izlenir, üyelik nasıl yapılır? Exxen ücretli mi? Exxen aylık ne kadar?

Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen yayın hayatına başladı. Acun Medya bünyesindeki Exxen Türkiye'nin dijital platformu olarak geçiyor. Exxen üyeleri istedikleri yerde ve cihazda içeriklere ulaşma imkanına sahip. Peki, Exxen ücreti ne kadar?

EXXEN NASIL İZLENİR?

Türkiye'nin dijital platformu Exxen Apple Store'da Exxen yazıp aratılarak mobil cihaza indirilebilir. Google Play Store'da ise henüz yer almıyor.

Exxen uygulamasını bilgisayardan izlerken TV'ye HDMI kablosu ile bağlantı aracılığıyla izlenebiliyor.

EXXEN ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen'de reklamlı olarak yayınlanan içerikler için aylık 9.90 TL ücret gerekiyor. Reklamsız üyelikte ise aylık 19.90 TL ücreti var. Yıllık olarak reklamlı içerik ise 99.90 TL. Yıllık reklamsız üyelik ise 199.90 TL.

EXXEN ÜYELİK NASIL YAPILIR?

Exxen'e üye olmak için bilgisayarınızdan www.exxen.com.tr adresini ziyaret ederek yeni hesapl oluşturabilirsiniz.

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