Fay hattı nedir, fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Fay hattı nasıl öğrenilir? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? MTA fay hattı sorgulama sayfasını erişime açmıştı. Peki, fay hattı sorgulaması nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

FAY HATTI NEDİR?

Fay ya da kırık, iki kıta sahanlığının birbirlerine sürtünerek zıt yönlerde hareketleri sonucu oluşan kırığa verilen isimdir. Kırıkların uzunlukları boyunca jeolojik tabakalar iki ayrı blok halinde yer değiştirir. Bir kırığın fay olabilmesi için fay aynası, tavan ve taban blokları ve atıma gerek vardır.

İZMİR DEPREMİNDE UZMANLARDAN FAY HATTI AÇIKLAMASI

"İzmir depremi sonrasında İstanbul bölgesindeki fay hatlarında bir hareketlilik gözlendi mi?" sorusuna Özener, "Yok, ikisi çok farklı fay hatları. Biri Ege açılma rejiminden, biri Kuzey Anadolu fayının kuzey kolundan. Çok farklı yapılar. Hem coğrafya hem faylar ve tektonik yapı farklı. İkisi birbirinden bağımsız." yanıtını verdi.

Özener, çok yakın fayların birbirine stres transfer etmesinin mümkün olduğunu, hangi fayın hangisini tetikleyebileceği konusunda bilimsel olarak şu an bir şey söylemenin mümkün olmadığını, ciddi araştırma yapmak gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Özener, şu ana kadar en büyüğü 4,9 büyüklüğünde 35 artçı sarsıntı kaydettiklerini sözlerine ekledi.

FAY HATTI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından erişime açılan fay hattı haritası ile evinizin altından fay hattı geçip geçmediğini öğrenebiliyorsunuz.

FAY HATTI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET FAY HATTI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ