Feminen Nedir? Feminen Kadın Ve Erkek Ne Demektir?

Kullanımı oldukça yeni bir kelime olan feminen, sadece kadınları nitelemek için kullanılmamakla birlikte zaman zaman erkekleri de nitelemektedir.

Feminen Nedir?

Feminen kelimesinin sözlük anlamı kadınsı olmakla birlikte genellikle kadınsı erkekler için kullanılmaktadır. Kadına benzeyen, kadını andıran ve kadın gibi anlamları vardır. Kökeni Fransızca olmakla birlikte beden ve ruh özellikleri kadına benzeyen erkek anlamına gelmektedir. Feminen kelimesi feminizm ile karşılaştırılmamalı, ikisinin taşıdığı anlam birbirinden çok farklıdır.

Feminen Kadın ve Erkek Ne Demektir?

Hareketlerinde kadınsılık görünen erkekler için feminen kelimesinin kullanıldığı görülmektedir. Erkeklerin ayna karşısında zamanını geçirmesi ve göğüs kıllarını alması gibi davranışlar, feminen bir hareket olarak nitelendirilmektedir. Dişil özelliklerini iyi bir şekilde kullanan kadınlar için feminen kadın denilmektedir. Her kadın ve erkekte feminen özelliklere rastlamak mümkündür. Erkeklerde dişil özelliklerin gereğinden fazla görülmesi ile birlikte feminen olarak nitelendirilmektedir.