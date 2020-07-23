Ferruh Muştuer kimdir? Ayasofya imamı Ferruh Muştuer biyografisi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinleri açıkladı. Ayasofya'da görev alacak 3 imamdan biri de Ferruh Muştuer olacağı duyuruldu. Vatandaşlar ise Ferruh Muştuer kimdir arayışına geçti. İşte Ferruh Muştuer hakkında merak edilenler...
Ayasofya Camii, 24 Temmuz 2020 Cuma günü kılınacak olan Cuma namazı ile birlikte ibadete açılacak. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ise Ayasofya'da görev alacak üç imamı açıkladı.
Ayasofya'da görev alacak 3 imam: Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer, Bünyamin Topçuoğlu.
FERRUH MUŞTUER KİMDİR?
Ferruh Muştuer, 1971 yılında Kütahya'da doğdu. Hafızlık ve lise tahsi- lini Kütahya'da tamamladı. 1996 yılında Tavşanlı ilçesinde müezzin-kayyım olarak göreve başladı. 2006-2010 yılları arasında Avusturya'da din görevlisi olarak görev yaptı. İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Kıraat Bölümü'nü tamamlayarak icazet aldı. 2015 yılında Kuveyt'te düzenlenen Uluslararası Kur'ân-ı Kerîm'i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci oldu. 2013 yılından beri İstanbul Eminönü Yeni Cami İmam Hatibi olarak görev yapan Muştuer evli ve üç çocuk babasıdır.