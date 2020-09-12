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12.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

FETÖ avukatlarına 7 ilde operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Ankara merkezli 7 ilde yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’nün avukatlık yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 47 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ avukatlarına 7 ilde operasyon

Başsavcılık’tan yapılan açıklamaya göre, darbe girişiminden sonra FETÖ üyeliği veya yöneticiliğinden işlem gören örgüt mensuplarının soruşturma ve kovuşturma işlemlerini örgütsel talimat ve saikle takip ederek avukatlık faaliyeti görüntüsü altında soruşturmaları FETÖ lehine yönlendirmek suretiyle faaliyetlere katılan ve bir kısmı hakkında daha önce işlem görmesine rağmen bu faaliyetlerini sürdüren 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 48 avukat, 7 stajyer avukat, 3 ihraç edilmiş hakim ve 1 ihraç hakim adayı ile 1 hukuk fakültesi mezununun yakalanmasına yönelik operasyonlarda 47 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Temizliğe gittiği evden 10 bin 400 euro çaldıÇanakkale'de temizliğe gittiği S.S.'nin (53) evinden 10 bin 400 euro (Yaklaşık 92 bin lira) çalan N.K. (33) adlı kadın, gözaltına alındı. N.K.'nin 6 yıl önce de ailesi ile birlikte yaşadığı evden 35 bin lira çaldığı belirtildi.
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