FETÖ avukatlarına 7 ilde operasyon

Başsavcılık’tan yapılan açıklamaya göre, darbe girişiminden sonra FETÖ üyeliği veya yöneticiliğinden işlem gören örgüt mensuplarının soruşturma ve kovuşturma işlemlerini örgütsel talimat ve saikle takip ederek avukatlık faaliyeti görüntüsü altında soruşturmaları FETÖ lehine yönlendirmek suretiyle faaliyetlere katılan ve bir kısmı hakkında daha önce işlem görmesine rağmen bu faaliyetlerini sürdüren 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 48 avukat, 7 stajyer avukat, 3 ihraç edilmiş hakim ve 1 ihraç hakim adayı ile 1 hukuk fakültesi mezununun yakalanmasına yönelik operasyonlarda 47 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.