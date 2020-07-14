MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri FETÖ'nün kılcal damarlarına inen yol: Ankesör
ABONE OL
14.07.2020 - 17:06 | | AA

FETÖ'nün kılcal damarlarına inen yol: Ankesör

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından prensip edindiği gizlilik ilkesi, gözaltına alınan bir mahrem askerin itiraflarıyla başlanan "ankesör" operasyonlarıyla açığa çıkarıldı.

FETÖ'nün kılcal damarlarına inen yol: Ankesör

Hain darbe girişiminin ardından FETÖ mensubu kişileri yakalamak için düğmeye basan emniyet teşkilatı, bir yandan da darbe girişimini gerçekleştiren üst düzey kişilerin örgüt içerindeki konum ve mevkilerini araştırmaya başladı.

O dönemde, polis başmüfettişliğinden Tekirdağ'a emniyet müdürü olarak  atanan ve şu an Konya Emniyet Müdürü olan Mustafa Aydın ve mesai arkadaşları,  Iğdır'da gözaltına alınan bir "kripto askerin" anlattıklarıya örgütün ilk mahrem  yapısını deşifre etti.

Tekirdağ merkezli yürütülen ve 15 kişinin gözaltına alınmasıyla  başlayan ilk ankesör operasyonu, daha sonra 76 ile yayıldı. FETÖ'nün kılcal  damarlarına inen yolu açan bu operasyonlar sayesinde, yaklaşık 20 bin FETÖ'cü kripto asker tespit edildi. Bunun yanı sıra binlerce mahrem imam da açığa çıktı.

Emniyet Müdürü Aydın, AA muhabirine, 17-25 Aralık sürecinde, FETÖ'nün  emniyet içerisindeki elemanlarının deşifre edilmesi için polis başmüfettişi  olarak görev yapığını söyledi.

Bu süre içerisinde, emniyet teşkilatına sızmış olan örgüt  mensuplarının temizlenmesi için büyük bir çalışma başlattıklarını ifade eden  Aydın, 14 Temmuz 2016'ya kadar da emniyetteki FETÖ'cülerin büyük kısmını tespit  ettiklerini dile getirdi.

Aydın, darbe girişimimin ardından Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü görevine  atandığını, hain darbe girişiminde büyük başarılara imza atan emniyet  teşkilatının daha sonraki günlerde ise örgütle ilgili bilinmeyen konuları çözme  gayretine giriştiğini anlattı.

KRİPTO ASKERİN İTİRAFLARI "GİZLİLİĞİ" DEŞİFRE ETTİ

O dönemde, bir yandan örgütün gizli yapılanmasını deşifre etmeye  çalışırken bir yandan da darbe teşebbüsünü gerçekleştiren FETÖ'cülerin, örgüt  içerisindeki konumlarını anlamaya çalıştıklarını aktaran Aydın, "Cumhuriyet  tarihinin en hain örgütünün, bu milletin göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetlerindeki  yapılanmasını çözmeye çalışırken, Iğdır'da bir 'kripto asker' gözaltına alındı.  Bu FETÖ'cü askerin itiraflarıyla, örgütün askeri hücre yapılanması ilk olarak  çözülmeye başlandı. İsmine 'ankesör yapılanması' dediğimiz çözülme de bu sayede  başlamış oldu." ifadelerini kullandı.

Aydın, FETÖ'nün gizli haberleşme yapısının, en fazla 6 kişiden sorumlu  bir "mahrem imam" tarafından, bulunduğu şehirdeki büfe, lokanta, bakkal veya  benzinlikteki sabit hatlardan, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki üyelerinden yalnızca  bir kişiyi arayarak yürüttüğü bir haberleşme olduğunu belirtti.

İLK "MAHREM İMAMA" DA ANKESÖR SAYESİNDE ULAŞILDI

Aydın örgütün bu gizli haberleşme tekniği üzerinde yaptıkları  ayrıntılı çalışma neticesinde, ilginç bulgulara ulaştıklarını vurgulayarak,  şunları kaydetti:

"Örgütteki mahrem imamlardan birisinin, aynı sabit hattan iki askeri  aradığını tespit ettik. Bu kişilerin iletişim kayıtlarını incelememizin ardından, 'mahrem imam' diye tabir edilen kişiye ilk olarak bu sayede ulaştık. FETÖ'nün 'kocaman' olarak hayal etiğimiz mahrem abisinin, 30'lu yaşlardaki bir öğretmen olduğunu gördük. Bu öğretmenden emir alan 5 veya 6 kripto askerin, verilen  direktiflerle hareket ettiğini ve daha büyük gruplar oluşturulduğunu tespit  ederek en mahrem sorumluya kadar ulaştık."

ANKESÖR OPERASYONLARIYLA YAKLAŞIK 20 BİN FETÖ'CÜ ASKER DEŞİFRE EDİLDİ

Aydın, örgütün ankesör yapılanmasının çözümünün, örgütün askeri  oluşumunun deşifre edilmesinde büyük rol oynadığını aktardı.

İlk olarak Tekirdağ merkezli yürütülmeye başlanan "ankesör" operasyonunun 76 ile yayıldığını hatırlatan Aydın, şöyle devam etti:

"Şu anda gelinen noktada, mahrem abileri tarafından sabit hatlardan aranan yaklaşık 20 bin FETÖ'cü kripto asker deşifre edilerek yakalanmıştır. Bu kişilerin yakalanan mahrem abilerini de sayarsak, sayı çok daha fazladır. Kripto yapılanmanın çözülmesini sağlayan en büyük etken 'ankesör yapılanması' dediğimiz  çözümdür. Bu da geçtiğimiz aylarda Yargıtay tarafından, 'mahrem' yapılanmada göz  önünde bulundurulan en büyük delil konumundadır."

 

 

 

Doğal gaz faturalarının nasıl düşürüleceğini sosyal medyadan duyurdu! Suçüstü yakalandı!İzmir'de doğal gaz sayaçlarının mührünü kırarak endeksi geriye çektiği iddiasıyla polis tarafından yakalanan şahıs tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yangına 7 TOMA ile müdahale edildi! Mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı

Yangına 7 TOMA ile müdahale edildi! Mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Son durumu canlı yayında anlattı!

Son durumu canlı yayında anlattı!

İzmir'de yangına giden arazöz devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

İzmir'de yangına giden arazöz devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Sıradaki Haber