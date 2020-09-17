Garanti BBVA çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - 2020 Garanti bankası Şubeleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

Her gün binlerce kişi Garanti BBVA'da işlem yapıyor. Kimileri para yatırıyor kimileri de para çekiyor. Garanti BBVA'nın müşterileri herhangi bir aksilik yaşamamak adında çalışma saatlerini araştırırken "Garanti BBVA kaçta açılıyor, kapanıyor?" sorusu yöneltiliyor.

GARANTİ BANKASI BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

17 Şubat 2014 tarihinden itibaren şubeler 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vermekte...

Merkezi noktalarda bulunan şubeler ile havalimanı, alışveriş merkezleri ve sınır kapılarında yer alan şubeler ise öğlen de hizmet veriyor. Öğle saatlerinde hizmet alabileceğiniz şubelere buradan ulaşabilirsiniz.

BANKANIN TARİHÇESİ

1946 yılında Ankara’da kurulan Garanti Bankası, 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla 423 milyar Türk Lirası’nı aşan konsolide aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük ikinci özel bankası konumunda. Garanti 2010 yılından bu yana ana hissedarı BBVA ile yaratılan sinerjiyle Türkiye ekonomisine değer katıyor. Banka, Haziran 2019 tarihinden itibaren faaliyetlerini “Garanti BBVA” markasıyla sürdürüyor.

Kurumsal, ticari, KOBİ, bireysel, özel ve yatırım bankacılığı, ödeme sistemleri dahil olmak üzere bankacılık sektörünün tüm iş kollarında faaliyet gösteren Garanti BBVA, Hollanda ve Romanya’daki uluslararası iştiraklerinin yanı sıra bireysel emeklilik ve hayat sigortası, finansal kiralama, faktoring, yatırım ve portföy yönetimi alanlarındaki finansal iştirakleri ile entegre bir finansal hizmetler grubu.

31 Mart 2019 itibarıyla yurt içinde 922 şube, Kıbrıs’ta yedi, Malta’da bir olmak üzere yurt dışında sekiz şube, Düsseldorf ve Şangay’da birer temsilcilikten oluşan yaygın bir dağıtım ağı ve 18,295 çalışanıyla 16,7 milyon müşterisinin her türlü finansal ihtiyacına cevap veriyor. En son teknolojik altyapıya sahip 5,197 ATM, ödüllü Çağrı Merkezi, internet, mobil ve sosyal bankacılık platformlarıyla tüm kanallarda kesintisiz bir deneyim ve bütünleşik kanal kolaylığı sunuyor.