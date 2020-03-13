MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Gaziantep’te 35 lise öğrencisi akşam yemeğinden zehirlendi
ABONE OL
13.03.2020 - 11:42 | | DHA

Gaziantep’te 35 lise öğrencisi akşam yemeğinden zehirlendi

Gaziantep’te 35 lise öğrencisi, akşam yemeğinden zehirlendi. Hastaneye kaldırılan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Gaziantep’te 35 lise öğrencisi akşam yemeğinden zehirlendi

Şehitkamil ilçesine bağlı Karacaburç Mahallesi’nde bulunan Karacaburç Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde yatılı kalan öğrenciler, dün akşam nohut, pilav ve yoğurttan oluşan akşam yemeğini yedikten sonra yattı. Ancak, öğrencilerde sabaha karşı mide bulantısı, kusma, yüksek ateş ve ishal şikayetleri baş gösterdi. Öğrenciler, çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Doktorlar gıda zehirlenmesi teşhisi koyduğu 35 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yemeklerden alınan numuneler ise incelemeye alındı.

İkinci vakanın son durumunu canlı yayında açıkladıBilim Kurulu üyesi Firdevs Aktaş corona virüs hakkında açıklamalarda bulundu. Aktaş, ikinci vakanın durumunun kontrol altında ve iyi olduğunu açıkladı. Üye Firdevs Aktaş, "Yoğun bakım ihtiyacı olan bir hasta olmadığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çekirge istilası nedir? Çekirge istilası nerede?

Çekirge istilası nedir? Çekirge istilası nerede?

Çalışanlar için corona virüs rehberi! Reddetme hakkı...

Çalışanlar için corona virüs rehberi! Reddetme hakkı...

Milli Eğitim Bakanı tatil ve uzaktan eğitimi anlattı

Milli Eğitim Bakanı tatil ve uzaktan eğitimi anlattı

Siz uyurken telefonunuz arkanızdan neler yapıyor neler!

Siz uyurken telefonunuz arkanızdan neler yapıyor neler!

Sıradaki Haber