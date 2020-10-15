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15.10.2020 - 13:55 | | DHA

Gaziosmanpaşa'da faciadan dönüldü! Otomobil dereye uçtu

İstanbul Gaziosmanpaşa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye uçtu. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Gaziosmanpaşa'da faciadan dönüldü! Otomobil dereye uçtu

Kaza saat 10.30 sıralarında Yıldıztabya Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 DAD 827 plakalı Bekir Doğan yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerleri aşıp, dereye uçtu. Kazada dereye uçan araç sürücüsü Bekir Doğan yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı Doğan'ı ambulansa hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Bekir Doğan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dereye uçan otomobil, hasar meydana gelirken araç çekici yardımıyla dereden çıkartıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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