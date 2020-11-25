‘Gece çalışmak riskleri artırıyor’

TBMM Sağlık Komisyonu’nda Meclis Genel Kurulu’nun gece çalışmaları Kovid-19 salgını ekseninde ele alınırken, doktor kökenli Aycan, “gece çalışma risk” çıkışı yaptı. Aycan, şunları kaydetti: “Gece çalışma risktir tümüyle, bana göre en yanlış şeylerden biri bu. Gece çalışanlarda, saat 12’den sonra çalışanlarda kanserler de fazladır, enfeksiyonlar da fazladır çünkü melatonin salınımıyla alakalıdır. Gece çalışma devam ettiği zaman melatonin salınımı düşer ve bu da hem kanserlere hem de enfeksiyonlara meyli artırır, genel vücut direncini düşürür. Çok uzun saatler kalıyoruz, gece üçlere, dörtlere kadar, sabaha kadar kalıyoruz; bu çok büyük bir risk.”



Akdağ’dan destek geldi



Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ da, Aycan’a destek vererek, “Çalışma saatlerinin düzenlenmesi belki de bir fırsat olur hepimiz için. Yani gece çalışma, belli bir saatten sonra çalışma bana göre de gerçekten sağlıksız bir şey” diye konuştu. Meclis Genel Kurul çalışmalarının geceye kalmadan düzenlenmesinin yenilikçi bir yaklaşım olacağını belirten Akdağ, “Yani belirli saatler, belirli konuşma usulleri, yoklamalarla ilgili hususlar, çıkarılacak kanun maddelerinin sayıları...” dedi.