28.02.2020 - 12:24 |
Gelinim Mutfakta bugün yayınlanmayacak mı? Gelinim Mutfakta haftanın finali ne zaman yayınlanacak?
Gelinim Mutfakta bugün yayınlanacak mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kanal D ekranında haftanın beş günü boyunca yayınlanan yarışmada bugün haftanın finali ile ekrana gelmesi bekleniyordu. Ekran başındaki izleyiciler programın yayınlanmadığını görünce Gelinim Mutfakta neden yok sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Gelinim Mutfakta bugün yayınlanmayacak mı?
Kanal D ekranında yayınlana sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta haftanın beş günü boyunca ekrana geliyor. Cuma günü yapılan yemeklerin ardından puanlama tamamlandıktan sonra gün sonunda Çeyrek altının sahibi belli olurken haftanın finalinde en yüksek puanı alan gelin beş altın bileziğin sahibi oluyordu. Kanal D ekranında Gelinim Mutfakta programının yayınlanmadığını gören izleyiciler bugün yayınlanmayacak mı, neden yok sorusuna yanıt aramaya başladı.
GELİNİM MUTFAKYA BUGÜN YAYINLANMAYACAK MI?
Gelinim Mutfakta haftanın finali bugün yayınlanmayacak. İdlib'de yaşanan hain saldırı nedeniyle program bugün ekrana gelmeyecek. Pazartesi günü haftanın finalinin ekrana gelmesi bekleniyor
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