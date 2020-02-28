Gelinim Mutfakta bugün yayınlanmayacak mı? Gelinim Mutfakta haftanın finali ne zaman yayınlanacak?

Kanal D ekranında yayınlana sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta haftanın beş günü boyunca ekrana geliyor. Cuma günü yapılan yemeklerin ardından puanlama tamamlandıktan sonra gün sonunda Çeyrek altının sahibi belli olurken haftanın finalinde en yüksek puanı alan gelin beş altın bileziğin sahibi oluyordu. Kanal D ekranında Gelinim Mutfakta programının yayınlanmadığını gören izleyiciler bugün yayınlanmayacak mı, neden yok sorusuna yanıt aramaya başladı.

GELİNİM MUTFAKYA BUGÜN YAYINLANMAYACAK MI?

Gelinim Mutfakta haftanın finali bugün yayınlanmayacak. İdlib'de yaşanan hain saldırı nedeniyle program bugün ekrana gelmeyecek. Pazartesi günü haftanın finalinin ekrana gelmesi bekleniyor