Gonca Vuslateri kimdir, kaç yaşında? Gonca Vuslateri biyografisi

Gonca Vuslateri dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz'ün corona virüsü tedbirleri kapsamında evde kaldığınız süre boyunca bol bol seks yapın açıklamasına yanıt verdi. Mehmet Öz tarafından yapılan açıklamaya sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Gonca Vuslateri attığı tweet ile bu tavsiyeye uyacağını duyurdu.

GONCA VUSLATERİ KİMDİR?

Nazlı Gonca Vuslateri 2 Eylül 1986 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Türk oyuncu.

2 Eylül 1986'da Bursa'da doğdu. Babası astsubay olduğu için görevi nedeniyle ailesiyle birlikte 8 yıl boyunca Adana'da lojmanda yaşadı. Babası 1994'te emekli olunca ailesi ile birlikte Bursa'ya geri dönüp burada yaşamaya devam etti. 1998'da annesi ve babası boşandı. Bunun üzerine annesi ve ablası ile birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı.

İlkokul 2. sınıftan beri oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, liseden mezun olduktan sonra 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümüne gitmiş ve bitirmiştir. "Dot" tiyatrosunda da çalışan Gonca Vuslateri'nin oyunculuğa ilk adım attığı proje Ruhsar dizisi olmuştur.

Diziler

Ruhsar (1997)

Eyvah Kızım Büyüdü (2000, Kanal D)

Aliye (2004, atv)

Kız Babası (2006)

Canım Ailem (2009, atv) Nurcan

Küçük Sırlar (2010-2011, Star TV) - Ceyla

Yerden Yüksek (2011, TRT 1) - Kumru

İbreti Ailem (2012, Star TV) - Yıldız

Yalan Dünya (2012-2014, Kanal D) - Eylem ve Vasfiye

Gönül İşleri (2015, Star TV) - Kader

Anne (2016, Star TV) - Şule

Tehlikeli Karım (2018, Show TV) - Derin

Sinema

Bornova Bornova - Hande (2009)

Kaybedenler Kulübü

Bizans Oyunları - 5. Klitorya IV (2016)

Hedefim Sensin (2018)

Düğüm Salonu (2018)

Tiyatro

Martı - Anton Çehov - Pürtelaş Tiyatro - 2017

Kabin - Kemal Hamamcıoğlu - Craft Tiyatro - 2013

Punk Rock - Simon Stephens - Tiyatro Dot - 2010