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04.11.2020 - 12:28 | | AA

GÖNDAK arama kurtarma ekibi İzmir'deki görevini tamamladı

İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından afet bölgesine giden Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma (GÖNDAK) ekibi çalışmalarını tamamladı.

GÖNDAK arama kurtarma ekibi İzmir'deki görevini tamamladı

Seferihisar açıklarındaki deprem sonrasında 31 personel ve 5 araçla hızlı bir şekilde İzmir'e ulaşan GÖNDAK ekipleri, Adalet, Mansuroğlu ve Manavkuyu mahallelerindeki çalışmalarda görev aldı. Arama kurtarma faaliyetlerinin sona ermesinin ardından ekip, Gönen'e döndü.

GÖNDAK Başkanı Kadir Akbulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 20 kişinin sağ kurtarıldığını söyledi.

Çalışmalara katılan tüm ekiplere teşekkür eden Akbulut, "Orada mucizeleri yaşadık, tanık olduk. Sevinç gözyaşları, yorgunluğumuzu aldı götürdü. Bizlere bu süreçte her türlü desteği veren Belediye Başkanımız İbrahim Palaz'a ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah Rabbim ülkemize bir daha böyle afet yaşamaz." dedi.

Dernek binası önünde ekipleri karşılayan Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz da ekibe çiçek takdim etti.

Verdikleri emeklerden dolayı teşekkür eden Palaz, "Deprem bölgesi olan Gönen için hep birlikte neler yapabiliriz konusunda ivedilikle çalışmalara başlayacağız." diye konuştu.

 

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