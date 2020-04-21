MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Güneş Girmeyen Eve Doktor Girer Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması
ABONE OL
21.04.2020 - 14:19 |

Güneş Girmeyen Eve Doktor Girer Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Atasözlerimiz arasında en sık kullanılan “Güneş girmeyen eve doktor girer.” sözü olmaktadır. Sözlük anlamına göre, güneş ışığı alan evde mikrop olmaz, güneş ışığı almayan evdeyse hastalık eksik olmaz şeklindedir. Atasözünün hangi durumlarda kullanılacağı merak edilmektedir. İşte, detaylar.

Güneş Girmeyen Eve Doktor Girer Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Atasözünün konusu, güneş ışığının vücuda ve çevreye faydalı etkileri olduğunu anlatmaktadır. Evin güneş görmesi, vücudun daha dinç ve güçlü olması ile birlikte evdeki mikrop ve hastalıkların yok olmasını sağlamaktadır.

“Güneş Girmeyen Eve Doktor Girer” Atasözünün Anlamı

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğündeki anlamı, “Güneşsiz evde hastalık eksik olmaz” şeklindedir. Atasözünde güneşin hem bedensel hem de ruhsal sağlık açısından ne kadar önemli olduğu anlatılmaktadır. Güneş görmeyen evlerdeki insanların daha sık hastalanması evdeki mikropların ölmemesinden kaynaklanmaktadır.

Güneş ışığının eve girmemesi mikropların daha kolay çoğalmasını sağlamaktadır. İnsanların zamanla yüzlerinde solgun bir ifade oluşmaktadır. Güneş gören evlerde ise insanlar daha sağlıklı hissetmektedirler. Pek çok hastalığın üstesinden gelen temiz hava ve güneş ışığı olmaktadır. Bedensel ve ruhsal hastalıklardan insanları koruyacak olan güneş ışığıdır.

Manisa’da 3 gün arka arkaya gökyüzünde görülen cisim heyecanlandırdıManisa’da üç gün arka arkaya gökyüzünde görüntülenen daire biçimindeki mavi renkli cisim heyecana neden oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

El Elin Eşeğini Türkü Çağırarak Arar Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

El Elin Eşeğini Türkü Çağırarak Arar Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Oturulacak Ağacın Dalı Kesilmez Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Oturulacak Ağacın Dalı Kesilmez Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Sıradaki Haber