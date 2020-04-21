Güneş Girmeyen Eve Doktor Girer Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Atasözünün konusu, güneş ışığının vücuda ve çevreye faydalı etkileri olduğunu anlatmaktadır. Evin güneş görmesi, vücudun daha dinç ve güçlü olması ile birlikte evdeki mikrop ve hastalıkların yok olmasını sağlamaktadır.



“Güneş Girmeyen Eve Doktor Girer” Atasözünün Anlamı



Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğündeki anlamı, “Güneşsiz evde hastalık eksik olmaz” şeklindedir. Atasözünde güneşin hem bedensel hem de ruhsal sağlık açısından ne kadar önemli olduğu anlatılmaktadır. Güneş görmeyen evlerdeki insanların daha sık hastalanması evdeki mikropların ölmemesinden kaynaklanmaktadır.



Güneş ışığının eve girmemesi mikropların daha kolay çoğalmasını sağlamaktadır. İnsanların zamanla yüzlerinde solgun bir ifade oluşmaktadır. Güneş gören evlerde ise insanlar daha sağlıklı hissetmektedirler. Pek çok hastalığın üstesinden gelen temiz hava ve güneş ışığı olmaktadır. Bedensel ve ruhsal hastalıklardan insanları koruyacak olan güneş ışığıdır.