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04.04.2020 - 15:14 | | DHA

Gürcistan'ta mahsur kalan 10 işçi WhatsApp'tan yardım istedi

Kars'ın Arpaçay ilçesinden Gürcistan'ın Tiflis kentine çalışmaya giden ancak corona virüs salgını nedeniyle geri dönemeyen 10 işçi, yakınlarına gönderdikleri WhatsApp mesajıyla yardım istedi.

Gürcistan'ta mahsur kalan 10 işçi WhatsApp'tan yardım istedi

Arpaçay ilçesi ve bağlı köylerde yaşayan 10 arkadaş, yaklaşık 3 ay önce inşaatlarda çalışmak için Tiflis'in Ortachala bölgesine gitti. Kamil Aydemir, Ali Asker Tazegül, Onur Aydemir, Y. Doğukan Aydemir, Eyüp Aydemir, Osman Aydemir, Erkan Gezen, Fesi Eser, Oran Bal ve Sedat Bal adlı arkadaşlar, corona virüs salgını nedeniyle Ortachala'da mahsur kaldı.

Gürcistan hükümetinin uyguladığı karantina tedbirleri kapsamında yaklaşık 20 gün önce bir pansiyona yerleşen 10 arkadaş, Aktaş Sınır Kapısı kapatıldığı için Türkiye'ye dönemiyor. Paraları da tükenmek üzere olan arkadaşlar, cep telefonuyla çektikleri görüntülerini WhatsApp aracılığıyla Arpaçay'daki yakınlarına göndererek, yardım istedi.

Görüntüde grup adına konuşan Kemal Aydemir, pansiyonda mahsur kaldıklarını, yaptıkları iş karşısında paralarını da alamadıklarını anlattı. Aydemir, yetkililere seslenerek, bir an evvel bulundukları yerden kurtarılmayı beklediklerini söyledi.

 

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