Hac ertelendi mi? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! 2020 Hac taksitleri ne zaman ödenecek?

Hac ertelendi mi? sorusu gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Corona virüs sebebiyle okullar tatil edildi ve uzaktan eğitime geçildi. Corona virüsten dolayı çeşitli alanlarda birçok tedbirler alındı. Corona virüs nedeniyle Hac işlemleri ile ilgili son durum araştırılıyor. Peki Hac işlemleri ertelendi mi? İşte detaylar...

HAC İŞLEMLERİ ERTELENDİ Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı, internet sitesinde şu açıklama yapıldı:

"2020 Yılında Hacca gitmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı veya Acentalara kesin kayıt yaptırıp ilk taksit ödemelerini yaparak 2. ve 3. taksit ödemelerini henüz yapmayan hacı adaylarımızın taksit ödemeleri ve hac ile ilgili iş ve işlemler (hacı adaylarımızın eğitimleri, valiz, kitap, malzeme dağıtımı, görevli seçimi ve eğitimi gibi konular) ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir."

CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yüksek ateş: Virüsün yol açtığı tahribatlar ve vücuda verdiği zarar nedeniyle aynı şekilde kuru öksürük gibi en sık görülen bir diğer belirti yüksek ateş.

Baş ağrısı: Üst solunum yollarına etki eden virüsün nefes darlığı, boğaz ağrısı ve diğer belirtiler nedeniyle oluşturduğu etki dönem dönem baş ağrısıyla da baş gösterebiliyor.

Kuru öksürük: Virüs alt ve üst solunum yollarını etkilediği için en sık görülen belirti.

Boğaz ağrısı: Yüksek ateş ve kuru öksürüğe oranla daha az görülse de solunum yollarına bulaşan virüsler bulaştığı bölgede ağrıya neden oluyor. Boğaz ağrısı da bu hastalığın belirtileri arasında gösterilebilir.

Nezle ve ishal: Virüsün en az görülen belirtileri ise nezle ve ishal. Bu belirtiler çok az sayıda hastada ortaya çıkıyor.

Nefes darlığı: Hastalığın ölümcül sonuçlar doğurmasındaki en büyük etkenlerden biri de oluşturduğu nefes darlığı. Özellikle solunum problemi olan hastalar, virüs nedeniyle artan nefes darlığına bağlı olarak yaşamlarını yitirebiliyor.

Yorgunluk: Virüsün vücutta oluşturduğu genel tablo nedeniyle hasta kendisini yorgun hissedebilir, kas ve eklem ağrıları yaşayabilir.