MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hafta sonu (26-27 Eylül) sokağa çıkma yasağı gelecek mi, var mı? Seyahat yasağı geldi mi?
ABONE OL
21.09.2020 - 17:01 |

Hafta sonu (26-27 Eylül) sokağa çıkma yasağı gelecek mi, var mı? Seyahat yasağı geldi mi?

Koronavirüs vaka ve ölü sayıları arttıkça eski uygulamalara dönülüp dönülmeyeceği de kafalarda soru işareti bırakıyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısından hangi kararların çıkacağı merak konusu olurken sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağının gelip gelmeyeceği araştırılıyor.

Hafta sonu (26-27 Eylül) sokağa çıkma yasağı gelecek mi, var mı? Seyahat yasağı geldi mi?

Koronavirüs vaka sayısı ağustos ayı itibarıyla artışa geçerken eylül ayında da vaka sayıları 1500'ün üzerinde seyrediyor. Vaka ve ölü sayıları arttıkça sokağa çıkma yasaklarının ve seyahat yasaklarının gelip gelmeyeceği vatandaşlar tarafından merak konusu olmuş durumda...

SOKAĞA ÇIKMA VE SEYAHAT YASAĞI GELECEK Mİ?

Sokağa çıkma ve seyahat yasakları gelmiş değil. Artan vaka ve ölü sayılarının ardından ek tedbirler gündemde...

SIKI TEDBİRLER GELEBİLİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık edecek. Toplantının en önemli başlığı son dönemde vaka ve ölüm oranında artış yaşanan koronavirüsle mücadele ve yeni tedbirler olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs süreci, vaka sayılarındaki artışın nedenleri, tedavi süreçleri ve aşı çalışmalarıyla ilgili brifing verecek. Toplantıda maske-mesafe kuralına uymayanların yanı sıra karantinayı ihlal edenlerle ilgili daha sıkı tedbirlerin uygulanması için kararlar alınabileceği ifade ediliyor.

LOKAL ÖNLEMLER

Hürriyet'in haberine göre; Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin ele alınacağı toplantıda vaka sayılarında artış olan ve önlemlere uymayan il ve ilçelere yönelik yeni kısıtlamalar gündeme gelebilecek. AVM, pazar yeri, park gibi kapalı ve kalabalık yerlerde önlemlerin sıkılaştırılması ya da kısıtlamalar getirilmesi de masadaki en önemli başlıklar arasında.

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'nun TÜBİTAK'la ortaklaşa yürüttüğü yerli aşı ve ilaç çalışmaları da ele alınacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bugün okullarda dar kapsamlı başlatılacak eğitim süreci ve alınan tedbirlerle ilgili bilgileri kabineye anlatacak.

 

Basıldılar! Telsizle haberleşip, gizlice toplanıyorlarİstanbul Küçükçekmece'de dernek olarak faaliyet gösteren yere yapılan operasyonda 23 kişiye kumar oynamak suçundan adli işlem yapılırken, koronavirüs tedbirlerini ihlal etmeleri nedeni ile de para cezası uygulandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hafta sonu (26-27 Eylül) sokağa çıkma yasağı gelecek mi, var mı? Seyahat yasağı geldi mi?

Hafta sonu (26-27 Eylül) sokağa çıkma yasağı gelecek mi, var mı? Seyahat yasağı geldi mi?

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, o maaşlar...

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, o maaşlar...

En sıra dışı ödül töreni! Sahiplerini böyle buldu

En sıra dışı ödül töreni! Sahiplerini böyle buldu

'Çelik Kartallar'ın müthiş görüntüsü! Sadece 10 dakikada yapıyor

'Çelik Kartallar'ın müthiş görüntüsü! Sadece 10 dakikada yapıyor

Sıradaki Haber