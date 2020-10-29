29.10.2020 - 15:15 | | İHA
Hatay’da DHKP-C operasyonu: 16 gözaltı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul merkezli yapılan operasyona Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de, terörle mücadele çalışmaları kapsamında Samandağ ve Antakya ilçesinde DHKP-C'ye yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında TİP Hatay Milletvekili Barış Atay'ın danışmanı Şahin Kışlakçı'nın da gözaltına alındığı öğrenildi.
Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.
Provokasyona 29 Ekim'de cevap verildiYunanistan'ın Türkiye'ye en yakın kara parçası olan Meis Adası'na, dün sabah Kaş'tan da çıplak gözle görülebilecek şekilde ülke bayrağı asıldı. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları öncesi Meis Limanağzı'na dikilen dev Yunan bayrağının provokasyon amaçlı olduğunu söyledi. Yunanistan'ın provokatif eylemine bugün 60 tekne ile cevap verildi.