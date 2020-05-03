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03.05.2020 - 22:27 |

'Hayat Eve Sığar' uygulamasında yeni güncelleme! Maske kodu gelecek

Sağlık Bakanlığınca hizmete sunulan, mobil marketlerden ücretsiz indirilebilen "Hayat Eve Sığar" uygulaması ile artık maske kodu alınabilecek.

'Hayat Eve Sığar' uygulamasında yeni güncelleme! Maske kodu gelecek

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadale kapsamında, vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabileceği ve kendi sağlıklarını takip edebildikleri "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasına yeni bir güncelleme geldi.

Güncelleme ile artık ücretsiz maske kodu Hayat Eve Sığar uygulamasındaki "Sağlık Durumu" sekmesi altından alınabiliyor.

Uygulama risk durumunu anlık gösteriyor

Pandemi döneminde bilişim ve teknolojinin sunduğu imkanlardan en üst düzeyde faydalanan ve tüm süreci sağlık bilişim sistemleri üzerinden kontrol ve takip eden Bakanlığın "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasıyla vatandaşlar, hem kendi sağlığını takip edebilecek hem de çevresindeki risk durumunu anlık görebiliyor.

Hastane, eczane, market gibi yerler de gösteriliyor

Uygulamadaki harita üzerinde, risk yoğunluğunun yanı sıra hastane, eczane, market, durak gibi acil ihtiyaçlarda bilinmesi gereken yerler de gösteriliyor.

Vatandaşlar, onayları doğrultusunda ailelerini ya da yakınlarını listelerine ekleyebiliyor. Bu şekilde sevdikleri kişilerin de riskli bölgelerden uzak durmalarını sağlayabiliyor.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu da uygulama üzerinden incelenebiliyor. TRT HABER

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklamaİçişleri Bakanlığı'nca corona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bu gece 00.00'da sona eriyor. İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 1 Mayıs 2020 Cuma günü ile bugün saat 20.00 arasında karara uymayan 27 bin 828 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını bildirdi.
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