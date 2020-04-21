Haydan Gelen Huya Gider Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Haydan gelen huya gider halk arasında ‘Kolay ve emeksiz kazanılan pek çok şeyin kıymeti bilinmeden yeniden Allah'a döner’ biçiminde ifade edilmektedir.

Haydan Gelen Huya Gider Atasözünün Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu'na göre Haydan gelen huya gider anlamının gerçek ifadesi ‘Allah'tan gelen Allah'a gider’ şeklinde anlatılmaktadır. Ancak halk arasında daha çok bedavadan gelen bir kazancın ve eşyanın aynı şekilde boş yere gideceği anlamı çıkmaktadır.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Deyimlerden oluşarak kısa hali şeklinde öğüt olarak verilen atasözü, günümüzde pek çok insan tarafından kullanılmaktadır. Bu atasözleri arasında aynı zamanda Haydan gelen huya gider cümlesi bulunuyor. Yaygın olarak kullanılan bu atasözünün halk arasındaki anlamı, bedava ve emeksiz kazanılmış olan her türlü şey için, aynı şekilde yine boşa gideceğidir.