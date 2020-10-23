MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hazine ve Maliye Bakanlığı atamaları ne zaman gerçekleşecek? Son dakika Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar...
ABONE OL
23.10.2020 - 18:38 |

Hazine ve Maliye Bakanlığı atamaları ne zaman gerçekleşecek? Son dakika Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, atama ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi. Vatandaşlar ise atamaların ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Peki Hazine ve Maliye Bakanlığı atamaları ne zaman gerçekleşecek?

Hazine ve Maliye Bakanlığı atamaları ne zaman gerçekleşecek? Son dakika Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan atama müjdesi geldi. Bakan Albayrak, "Bakanlığımız 2 bin, kurum içi özel sınavımızla 3 bin kadroya atama yapacağız." dedi. Peki Hazine ve Maliye Bakanlığı atamaları ne zaman yapılacak?

ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Albayrak, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yarından yılbaşına kadar tedricen alım ilanlarına çıkacaklarını belirterek, "Bakanlığımız 2 bin, kurum içi özel sınavımızla 3 bin kadroya atama yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kendilerini buraya getiren sabır ve istikrarı daha ileriye götürecek olanın ise insan kaynağı olacağına dikkati çeken Albayrak, paylaştığı grafikte ise şu bilgilere yer verdi:

"500 hazine ve maliye uzman yardımcısı, 15 hazine ve maliye müfettiş yardımcısı, 1000 gelir uzman yardımcısı, 175 vergi müfettiş yardımcısı, 300 defterdarlık uzman yardımcısı, 10 stajyer hazine kontrolörü olmak üzere toplam 2 bin kişilik alım ilanlarına çıkıyoruz. Kurumiçi defterdarlık uzmanlığı için 1500, gelir uzmanlığı için 1500 olmak üzere toplam 3 bin kadro ataması."

Genç kıza sokak ortasında bıçaklı saldırıBayrampaşa'da bir saldırgan kaldırımda arkadaşıyla yürüyen genç kızı bıçaklayarak kaçtı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda genç kızın bacağına yedi dikiş atılırken, bıçaklı saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

On Numara'da sonuçlar belli oluyor - 23 Ekim! On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

On Numara'da sonuçlar belli oluyor - 23 Ekim! On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

Milyonları ilgilendiriyor! 23 yıl şartı var, ödeme yok...

Milyonları ilgilendiriyor! 23 yıl şartı var, ödeme yok...

10 soruda grip aşısı! 5 puanı bulan...

10 soruda grip aşısı! 5 puanı bulan...

Son dakika.. MEB duyurdu! Yüz yüze eğitimde 3. aşama uygulama programı 81 ile gönderildi

Son dakika.. MEB duyurdu! Yüz yüze eğitimde 3. aşama uygulama programı 81 ile gönderildi

Sıradaki Haber