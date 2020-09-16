16.09.2020 - 09:04 |
Hekimoğlu 18. bölüm fragmanı! Ameliyathanede gergin dakikalar
Hekimoğlu dizisi dün akşam izleyici karşısına çıktı. Kanal D'nin büyük ilgiyle takip edilen dizisi Hekimoğlu'nun 18. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Ameliyathanede gergin dolu anların yaşandığı 18. bölümde neler olacak? Hekimoğlu bu ameliyatın üstesinden gelecek mi? İşte Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı...
Salı akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Hekimoğlu dün akşam heyecan dolu anlar yaşattı. Dün yayınlanan bölümün ardından 18. yeni bölüm fragmanını da yayınlayan Hekimoğlu izleyicisini meraklandırdı. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Hekimoğlu 18. bölüm fragmanı...
HEKİMOĞLU 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Bu defa Ateş'in hastası küçük bir kız çocuğu... Ateş, onun hayatını kurtarmak için tehlikeli bir yol deniyor. Başka çaresi olmadığı için bu yola giren Ateş, yapacağı operasyonla küçük kızın hayatını kurtarabilecek mi?