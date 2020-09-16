Hekimoğlu 18. bölüm fragmanı! Ameliyathanede gergin dakikalar

Salı akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Hekimoğlu dün akşam heyecan dolu anlar yaşattı. Dün yayınlanan bölümün ardından 18. yeni bölüm fragmanını da yayınlayan Hekimoğlu izleyicisini meraklandırdı. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Hekimoğlu 18. bölüm fragmanı...

HEKİMOĞLU 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Bu defa Ateş'in hastası küçük bir kız çocuğu... Ateş, onun hayatını kurtarmak için tehlikeli bir yol deniyor. Başka çaresi olmadığı için bu yola giren Ateş, yapacağı operasyonla küçük kızın hayatını kurtarabilecek mi?