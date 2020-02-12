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12.02.2020 - 01:31 |

Hekimoğlu 7. son bölüm full kesintisiz izleme linki - Hekimoğlu 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Kanal D'nin yeni dizisi Hekimoğlu, 7. yeni bölümüyle yine oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Kısa sürede büyük bir ilgi gören dizinin son bölümünde Hekimoğlu ve İpek arasındaki iddia büyük bir heyecana sahne oldu. İşte şimdiden merakla beklenen Hekimoğlu 8. yeni bölüm fragmanı ve 7. son bölüm kesintisiz izleme linki...

Hekimoğlu 7. son bölüm full kesintisiz izleme linki - Hekimoğlu 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

HEKİMOĞLU 7. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

16 yaşında bir çocuk, hemolitik anemi bulgusuyla Valide Atik Araştırma Hastanesine yatırılır.  İpek, Hekimoğlu’nun aldığı ağrı kesicilerin ona faydadan çok zarar verdiğini düşünmektedir. Hekimoğlu ve İpek, Hekimoğlu’nun bir hafta  ağrı kesici içmemesine karşın bir ay poliklinik görevi yapmaması konusunda iddiaya girerler. Ateş, geç kalan Mehmet Ali’yi polikliniğe kendi yerine yollar. Hasta Mehmet Ali’yi Hekimoğlu sanarak davranışlarını İpek’e şikayet eder.

Hekimoğlu’nun ağrısı katlanılmaz hale gelse de, iddiayı kazanmakta kararlıdır. İpek ise, Hekimoğlu’nun polikliniğe gelen hastadan özür dilemesini ister. Genç hastanın durumu gittikçe kötüleşirken, Mehmet Ali, Hekimoğlu’nun ilacını içmediği için mantıklı davranmadığını düşünür. Hekimoğlu iddiayı kazanabilecek midir? İpek, istediği özrü alabilecek midir? Görme yetisini kaybeden hastanın durumu düzelecek midir? En önemlisi Hekimoğlu kendisiyle yüzleşebilecek midir?

HEKİMOĞLU 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HEKİMOĞLU 7. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLEME LİNKİ



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