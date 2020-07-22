Hendek Savaşı kısaca özeti: tarihi, sonuçları, önemi, nedenleri ve sonuçları

Hendek Savaşı İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in önderliğindeki Müslüman ordusu ve Ebü Sufyan önderliğinde ki Pagan Arap kabileleri arasında gerçekleşmiştir. Hendek Savaşı Müslümanların kazandığı bir savaştır. Kuşatılan bölge ise sonuçsuz kalmıştır. Hendek savaşı toplamda Müşriklerin ve Yahudilerin şehri 27 gün kuşatması ile sürmüş olan bir savaştır.

HENDEK SAVAŞI KISACA ÖZETİ

Uhud savaşından sonra Kureyşli Müşrikler Müslümanlar'dan intikam aldıklarını düşündüler. Yahudiler ve Paganist Araplar birlik olmuştu. Amaçları Mekke'den Müslümanları tamamen atmaktı. Mekkeli paganist Araplar ve Yahudi Beni Kureyza kabilesi birlik olarak Müslümanlara üçüncü kez savaş açacaktı. Yahudiler ve Müşriklerin bir araya gelip kuşatma yapacağı haberi Müslümanlar tarafından alınmıştı. İslam peygamberi ve Müslüman ordusu komutanı Hz. Muhammed ise bu kuşatmayı durdurmak için şehrin etrafına hendek açmaya karar verir.

Müslümanlar bu savaşta savunma pozisyonunda olduğundan dolayı şehri savunmak için çember şeklinde hendek sararlar. Kazılan hendekler sonucunda ise savaş Hendek savaşı olarak tarihe geçmiştir. Müslümanlar Sal dağında karargah kurarlar. Hendek kazımı bittikten sonra Müşrikler ve Yahudiler şehri kuşatmaya gelmişlerdi.

Müslümanlar ilk olarak hendekleri korumak için küçük gruplarla hendeğin çeşitli yerlerine dağıldılar. Böylece Müşriklerin hendeği aşma girişimleri engellenmeye çalışılacaktı. Savaş ilk olarak Müşriklerin ot atışı ile başladı. Müşrikler ve Yahudiler ilk aşamada Hendekleri aşmayı düşünmediler. Kuşatma karşılıklı ot atışları ile devam etti. Müşrikler savaşta yiyecek ve susuzluk çekmeye başladılar. Bunun üzerine ise Yahudilere savaşa devam etmeleri konusunda ikna sağladılar.

Yahudiler bu teklifi kabul etti. Ardından Müslümanlarla saldırmazlık anlaşması yaptılar. Fakat Yahudilerin asıl amacı ise Müslümanları arkadan vurmaktı. Durumdan derhal haber olan İslam ordusu komutan Hz. Muhammed ise birliklerinin bir yönünü Yahudilerin bu planına yönelik arka tarafa sevk etti. Bu durumdan da Yahudilerin haberdar olması ile birlikte bu planı hayata geçiremediler. Fakat savaşta bazı Yahudiler ise Müslümanların tepelerine saldırı girişiminde bulundular. Fakat bu girişimlerinde hepsi başarısızlık ile sonuçlandı. Kuleye tırmanan bir Yahudi'nin başını kesen Hz. Muıhammed’in halası Safiyye bu başı Yahudilerin önüne savaş esnasında attı. Bu bazı Yahudilerin savaştan geri çekilmesine sebep oldu.

Kuşatma yaklaşık olarak 27 gün sürdü. O sırada çıkan bir fırtına sebebi ile Yahudi ordusunun büyük bir bölümü de geri çekilmek zorunda kaldı. Bu savaşta Müslüman ordusu 6 kişi kayıp verdi. Müşriklerden ise 8 kişi kayıp verdi. Sonuç olarak ise Müslümanlar bu savaşı kazanmış oldu.

HENDEK SAVAŞI TARİHİ

Hendek savaşı 31 Mart 627 yılında gerçekleşmiş olan bir savunma savaşıdır.

HENDEK SAVAŞI SONUÇLARI

- Kuşatma başarısız oldu.

- Bu savaş son muharebe olmuştur.

- İslam dini Arap kabileleri arasında iyice yayılmaya başladı.

- Mekkeliler Müslümanlara gerçekleştirdiği son savaş oldu.

- Savaş sonrası Hubeydiye barış antlaşması imzalanmıştır.

HENDEK SAVAŞI ÖNEMİ

Bu savaş sonucunda İslamiyet Arap yarımadasında daha da fazla yayılmıştır. Geniş kitlelere İslam dini ulaşmıştır.

HENDEK SAVAŞI NEDENLERİ

- Müslümanları Arap yarımadasından atmak istemeleri

- Uhud savaşının intikamını almak istemeleri

- İslamiyet’in yayılmasının engellenmek istenmesi

- Yahudilerin ve Mekkelilerin kışkırtılması

- Uhud savaşının sonuçları