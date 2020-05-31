Her mahkûma bir ziyaretçi ayrıntısı

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında her hükümlü ve tutuklu, haziran ayı boyunca yalnızca bir ziyaretçi ile bir defa görüşebilecek. Ziyaretlerde herhangi bir eşya teslimi yapılamayacak.

65 yaş üstüne yasak

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, önceki gün yaptığı açıklama ile cezaevlerinde kapalı görüşlerin 1 Haziran’dan (yarın) itibaren başlayacağını bildirdi. Plana göre, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında her hükümlü ve tutuklu, haziran ayı boyunca yalnızca bir ziyaretçi ile bir defa görüşebilecek. Sadece dilekçeyle idareye bildirdikleri isimle görüşebilecek hükümlü ve tutuklular, sokağa çıkma yasağı kapsamındaki 65 yaş üstü kişilerin isimlerini görüş için bildiremeyecek.

Ziyaretçiler mahkûmlara, mahkûmlar da ziyaretçilere herhangi bir eşya teslimi yapamayacak. Kovid-19 belirtileri gösteren, karantinaya alınan mahkûmlarla, Kovid-19 belirtisi gösteren ziyaretçiler görüştürülmeyecek. Haziran içerisinde haftada 2 gün telefonla görüş uygulamasına devam edilecek.