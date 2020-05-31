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31.05.2020 - 07:00 | | AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

Her mahkûma bir ziyaretçi ayrıntısı

Adalet Bakanlığı’nın yeni normalleşme takvimi kapsamında cezaevlerinde pazartesiden itibaren başlayacak kapalı görüşün ayrıntıları netleşti.

Her mahkûma bir ziyaretçi ayrıntısı
AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında her hükümlü ve tutuklu, haziran ayı boyunca yalnızca bir ziyaretçi ile bir defa görüşebilecek. Ziyaretlerde herhangi bir eşya teslimi yapılamayacak.

65 yaş üstüne yasak

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, önceki gün yaptığı açıklama ile cezaevlerinde kapalı görüşlerin 1 Haziran’dan (yarın) itibaren başlayacağını bildirdi. Plana göre, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında her hükümlü ve tutuklu, haziran ayı boyunca yalnızca bir ziyaretçi ile bir defa görüşebilecek. Sadece dilekçeyle idareye bildirdikleri isimle görüşebilecek hükümlü ve tutuklular, sokağa çıkma yasağı kapsamındaki 65 yaş üstü kişilerin isimlerini görüş için bildiremeyecek.

Ziyaretçiler mahkûmlara, mahkûmlar da ziyaretçilere herhangi bir eşya teslimi yapamayacak. Kovid-19 belirtileri gösteren, karantinaya alınan mahkûmlarla, Kovid-19 belirtisi gösteren ziyaretçiler görüştürülmeyecek. Haziran içerisinde haftada 2 gün telefonla görüş uygulamasına devam edilecek.

Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.
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