Herkes bu geçişi merakla bekliyor! Telefonu kapan dışarıya koştu

Ordu Akkuş ilçesindeki Taz Yaylası’nda yapılacak rüzgar enerji santralinde yer alacak 3 türbinin kurulma işlemi devam ediyor. Kurulacak ilk türbinin ikinci kanadı bugün ilçeye getirildi.

İzmir’den Tokat’a TIR'la getirilen türbin kanadı, Akkuş ilçesine ise yolların virajlı olması nedeniyle özel bir taşıma aracıyla getirildi. Kanadın getirilişi sırasında yol güzergahındaki enerji hatlarında elektrik kesintisi yapıldı.

Tedbir amaçlı olarak trafik kontrollü olarak sağlandı. Kanadın ilçe merkezinden geçişini vatandaşlar meraklı gözlerle izledi. Evlerinin balkonlarından ve yol kenarında bekleyen vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla kanadın geçişini kayda aldı.



Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, 1650 rakımlı Taz Yaylası’na özel bir firma tarafından rüzgar enerji santrali kurulacağını belirterek, “Yenilenebilir enerji Türkiye’de yeni keşfedilen yerli ve milli bir enerji olması nedeniyle destekleniyor. İlçemizde de yapılan araştırmalar neticesinde rüzgar enerjisi bakımından potansiyele sahip bir bölge olduğu belirlendi. Özel bir firma tarafından 3 türbin kurulacak, her türbin 4 megavat elektrik üretecek. 3 türbinin inşası 2020 yılında bitirilecek. İlk enerji üretimine de ekim ayı içinde başlanacak. Emniyet tedbiri yollarımız biraz virajlı olması nedeniyle bütün tedbirler alındı. Montajı için yaylaya geçişi sağlanıyor. Çok önemli bir proje. Kullanılan türbinler yerli üretim olması sebebiyle de ayrıca önemsiyorum. Türbinin yüksekliği 116 metre her kanadın uzunluğu ise 65 metre. 300 metre yarı çaplı bir alanda faaliyet gösterecek. Bütün insanlar camlarda izliyor. İnsanlar bu kanadın geçişini bekliyorlar çünkü çok merak ediyorlar” dedi.