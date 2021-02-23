HES kodu alma işlemi | HES kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulaması

Koronavirüs salgını devam ediyor. Salgınla mücadele kapsamında alınan önlemlerden birisi de HES kodu. HES kodu ile kişinin risk altına olup olmadığını öğrenmek mümkün. Birçok alana girişlerde sorulan HES kodu nereden nasıl sorgulanır, nasıl alınır? İşte HES kodu alma yöntemleri.

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir.

İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

İstanbulkartınıza hes kodu eklemek için öncelikle 'https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/' adresine girmeniz gerekiyor. Ardından İstanbulkart’ınızla HES kodunuzu eşleştirmek için aşağıdaki bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklayınız.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU ALMA

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

E-DEVLET UYGULAMASI ÜZERİNDEN HES KODU ALMA

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

SMS İLE HES KODU ALMA

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.