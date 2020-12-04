‘Hiçbir kadın geride kalmayacak’

Alanında bir ilk olan program, toplumsal platformda kadının güçlendirilmesi adına üst düzey bir bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni imzaladıklarını belirten dernek başkanı Selda Alemdar Dinçer, “İmzanın hemen arkasından verdiğimiz bu taahhütün, savunuculuk faaliyetleri sürdüren bir kadın örgütü olarak sorumluluğumuzu artıracağını biliyorduk. Ulusal ve uluslararası anlaşmalar, kadın emeği, cinsiyete duyarlı bütçeleme, kadına şiddetin önlenmesi ve İstanbul Sözleşmesi ile yönetim kurulunda temsil gibi önemli meselelerde toplumu ve özellikle kadınları bilinçlendirmek üzere sosyal fayda adına inisiyatif alarak geliştirdiğimiz bu programın toplum için yaratacağı katma değerden ötürü gururluyuz ve heyecanlıyız” diye konuştu.