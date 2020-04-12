Hıfzıssıhha ne demek? Hıfzıssıhha kanunları nedir?

Ankara Valiliği corona virüs ile ilgili son tedbirleri açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada 'Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Toplu taşıma araçlarında 13.04.2020 günü saat 00.01’den itibaren Maske kullanılması ve genel hijyen için sıvı dezenfektan bulundurulması zorunlu olacaktır' denildi. Bu açıklama ile birlikte 'Hıfzıssıhha ne demek?' sorusu gündeme geldi.

Hıfzıssıhha kanunları corona virüs sonrası epey bir gündem oldu. Ankara Valiliği'nin son dakika 'Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Toplu taşıma araçlarında 13.04.2020 günü saat 00.01’den itibaren Maske kullanılması ve genel hijyen için sıvı dezenfektan bulundurulması zorunlu olacaktır' açıklaması sonrası konu tekrar gündeme geldi. Vatandaşlar da 'Hıfzıssıhha ne demek sorusuna cevap aramaya başladı.

HIFZISSIHHA NE DEMEK?

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