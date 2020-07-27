Hint Okyanusu'nda öldürülen kaptan Bora Ekşi cinayetinde yeni detay!

Sabah Gazetesi’nden Dilek Yaman’ın haberine göre, geçtiğimiz yıl, Endonezya'nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra okyanusa açılan "İnce Karadeniz" gemisinde makine yağcısı olarak çalışan 34 yaşındaki Ergin A., gemisinin kaptanı Bora Ekşi'yi öldürmüş, geminin Sri Lanka'ya ulaşmasının ardından yetkililer tarafından gözaltına alınmış ve e Sri Lanka'nın Colombo şehrinden özel bir ekiple Türkiye'ye getirilerek, tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

CİNAYETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, cinayetin detayları ortaya çıktı. İddiaya göre, Ergin A., 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için mürettebatın saygı duruşunda bulunduğu bir anda taşkınlık yaparak geminin anons siteminden saygı duruşunu sabote ettiği, bu nedenle gemi kaptanı tarafından uyarılan Ergin A.'nın, kendisini uyaran 1. Kaptan Ekşi'ye kin gütmeye başladığı ortaya çıktı. Gemi mürettebatının da dikkatini çekecek şekilde sağlıksız hareketler sergileyen genç adamın, 'Bu gemide acil bir olay olsa kimse buraya gelemez dimi?' şeklinde sözler sarf ettiği, geminin kıyıdan ne kadar uzak olduğunu öğrenmeye çalıştığı ve 'Buradan telefonla iletişim kurulabilir mi?' şeklinde sorular sorduğu tespit edildi.

KAPTAN, 'BENİ ÖLDÜRME DİYE YALVARMIŞ'

Geminin Hint Okyanusu'nun ortalarında ve ulaşımın en kısıtlı olduğu bir anda Bally isimli uyuşturucu madde içip 20 Aralık günü kaptanı öldürmeye karar verdiği belirlenen gencin, yaptığı plan doğrultusunda rahatsızlandığı belirtip, geminin kaptanı Bora Ekşi'den ilaç almaya gittiğini söyleyerek kamarasından ayrıldığı belirlendi. Mutfaktan 33 cm'lik bıçağı yanına alarak Ekşi'nin kamarasına giden gencin, kendisini içeri alan Ekşi'nin üzerine kapıyı kilitleyip, kaptanın 'Beni öldürme lütfen' diye yalvarmasına aldırış etmeden bıçağı genç kaptanın kafasına, boynuna ve ensesine defalarca kez sapladığı belirtildi.

YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİLER

Karşı kamarada üçüncü kaptan Kezban T.'nin, Ekşi'nin çığlığı üzerine kamaraya gitmeye çalıştığı, gemiye anons vererek acil durumu belirttiği ve olay yerine mürettebatın gelmesiyle Ergin'in kamaradan çıktığı kaydedildi. Mürettebatın sakinleştirmeye çalıştığı Ergin'in, elindeki bıçakla ikinci kaptana saldırdığı, kaptan Kezban'ın kendisini odaya kilitlediği ve ortada bulunan mürettebatın kaçamadığı için Ergin'in bıçak darbelerine maruz kaldığı tespit edildi. Bu sırada, 'Allah hepinizi öldürmemi istiyor' diyerek bıçağı savurmaya çalışan Ergin'i, gemi personelinin yangın söndürme tüpünü yüzüne sıkarak etkisiz hale getirdikleri belirlendi.

KAPTAN, 'BU ADAMDAN KORKUYORUM, KAMARAMI KİLİTLEYECEĞİM'

Soruşturmada, Bora Ekşi'nin geminin bağlı olduğu şirketin personel müdürüne Ergin A.'nın durumu anlattığı, genç adamın hareketlerinden korktuğunu mesajla ilettiği ve genç adamın fotoğrafını atarak, 'Cidden tırstım, şimdi hayatımda ilk defa kamarama kendimi kilitleyeceğim' diyerek tedirginliğini anlattığı ortaya çıktı.

AKLİ DENGESİ YERİNDE

Savcı tarafından yürütülen soruşturmada Adli tıp Kurumu'na sevk edilen 34 yaşındaki gencin, akli dengesinin yerinde olduğu ve cezayı ehliyetinin tam olduğuna dair rapor verildi. Rapor sonrası savcılık Ergin A. Hakkında 'Kasten adam öldürme', 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve 'Silahla tehdit' suçlarından iddianame düzenlendi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 135 YIL

İddianamede Ergin A.'nın, 10 Kasım 2019 tarihindeki saygı duruşu esnasında disiplinsiz davranması nedeniyle kendisini uyaran gemi kaptanına öldürmeye karar verdiği, bu kararını gerçekleştirmek üzere plan yaptığı, geminin Hint Okyanusu'nda bulunduğu anda acil müdahale edilmesi gereken bir durumda yardım gelemeyeceğini, telefonların iletişim kurulamayacağını gemi mürettebatından sorup araştırdığı, anlatıldı. Gencin, ilaç alma bahanesiyle kamarasına girip, odayı kilitledikten sonra kaptan Ekşi'yi defalarca kez ekmek bıçağıyla bıçaklayıp öldürdüğü anlatılan iddianamede, kendisine müdahale eden gemi mürettebatına da saldırdığı, gemideki herkesi öldürmek istediğini bağırarak etrafa bıçak sallamaya devam ettiği ve etkisiz hale getirildikten sonra bazı personellere, 'Önüme çıksaydın seni de öldürecektim' dediği anlatıldı. 8 Gemi mürettebatına karşı bıçakla saldırıp öldürmeye teşebbüs eden üç gemi personeline ekmek bıçağıyla kovalayıp öldürmeye çalışan ve kaptan Bora Ekşi'yi kasten öldüren Ergin A. hakkında ağırlaştırılmış muhabbet hapis istemiyle birlikte 135 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava, Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

İŞTE O İFADELER

3.KAPTAN ANLATTI:

"Gemide üçüncü kaptan olarak görev yapan Kezban T.ise ifadesinde şunları söyledi: Bora ekşi ergin A.ya izin vermişti. Olay akşamı onu nöbet bölgemde gördüm. Neden buradasın diye sorduğumda ise, 'Kamaram da masanın üstünde bulunan şampuan ve de eşyaları Kabe'deki putlar olarak görüyorum, onları yıktın ve attım. Daha sonra yerdeki kabloyu yılan sanıp dolabın içerisine kaldırdım dedi. Ben, Ergin'in söyledikleri karşısında onu sakinleştirip odaya dönmesini söyledi, ardından durumu Bora'ya bildirdim. Bora Ekşi bu olaydan iki gün önce tele sağlık hizmetlerini arayıp Ergin'in durumunu söylemiş ve doktorun Avil isimli bir ilaç vermemizi söylemişti. Kaptan Ekşi ilacı verdi. Gece 4:30 sularında bana ne verdiniz başım ağrıyor diye sordu Bora, Ergün'ü sakinleştirip kamarasına geçti ben Bora'nın karşı kamarasında idim Bora'nın sadece Ergin yapma ne olur beni öldürme diye bağırdığını duydum hemen ardından Bora'nın kapısına gittim kapıyı açmaya çalıştım ancak kapı içerden kilitliydi kapıyı açamayınca o geminin ikinci kaptan olan İsmail’i aradım durumu anlattım ve anons verdik. Ardından gemi mürettebatı geldi o Bora'nın kamarasından çıkan Ergin'in üstü başı kan içerisindeydi 'Bora'yı öldürdüm' dedi. Ardından bıçağı ikinci kaptan İsmail'e sallamaya başladı. Ardından kaçıp kendimi kamaraya kitledim kısa bir süre sonra come mağaranın kapısını araladım Ergin Aktaş bana doğru elinde bıçakla geldi ben de vurarak kendimi kurtardım ve koşmaya başladım ardından gemi mürettebatı genç adama müdahalede bulundu ve etkisiz hale getirdik."

EŞİ ANLATTI

"Eşim son iki senedir İnci Karadeniz gemisinde birinci kaptan olarak çalışmaktaydı. 2019 Eylül ayında gemi yola çıktı. Eşimle her gün telefonda konuşuyorduk eşim telefon görüşmelerimizde gemide yağcı olarak çalışan bir personelin psikolojik sıkıntılarının baş gösterdiğini bir takım garip hareketler sergilediğini kendisini veya diğer gemi mürettebatının zarar vereceğinden endişe ettiğini ama kendisinin onu sakinleştirdiğini bu şekilde rotasına devam ettiklerinden bahsediyordu.

Aslında eşim kendisini gemiden indirmek istediğini ancak şahsın maddi sıkıntılar çektiği için acıdığını bu sebeple durumu idare etmeye çalıştığını anlattı. Eşimin öldürüldüğünü 20 Aralık günü öğrendim. Olayda eşimin bana anlattığı psikolojik sıkıntılar çeken şahsın kendisini öldürdüğünü öğrendim. Eşim çok iyi bir insandı kimseye zarar veremezdi. Sadece maddi zarar görmesin diye şahsa yardım etmeye çalışıyordu. Eşimi öldüren şahıstan şikayetçiyim."