Hoş geldin Eylül sözleri! Eylül ayı için en güzel karşılama sözleri

Eylül ayına girilmesi ile birlikte yaz aylarının sona ermesi Sonbahar ayının başlaması ile birlikte vatandaşlar en güzel Eylül ayı karşılama mesajlarını araştırmaya başladı. Eylül ayı kimi insanlar için mutluluk kaynağıdır. Sonbahar ayının gelmesi ile birlikte yaz boyunca yeşil kalan ağaçlar sararmaya ve yapraklarını dökmeye başlarken doğa rengarenk bir hale bürünür. İşte Eylül ayı karşılama mesajları ve sözleri...

EYLÜL AYI KARŞILAMA VE HOŞ GELDİN MESAJLARI

Niçin rüzgarlı sonbahar akşamlarında, sessizce yan yana yürüyerek ruhlarımızın konuştuğunu dinleyemiyoruz? Niçin yanımda değilsin? - Sabahattin Ali

Eylül sadece bir sonbahar değil oldukça renkli zamanlardır.

Ben sadece gökyüzüne bakarak Eylül ayının geldiğini hissederim, çünkü Eylül ayında yıldızlar bile bir başka parlar.

Eylül’dür ya; yaprak her tuttuğu daldan önce kurur, sonra düşer. İnsandır ya; o da her güvendiği daldan önce kırılır, sonra düşer…

“Ve ben bütün yapraklarımı döküyorken şimdi, Eylül diyorsun, tam da orada başlıyor ayrılık.”

“Ben sadece gökyüzüne bakarak Eylül ayının geldiğini hissederim, çünkü Eylül ayında yıldızlar bile bir başka parlar.”

“Aralık ayının karanlığında bir kuşun sesini duydum. Büyülü bir şey. Ve hatırlamak güzel. Bahara, eylüldekinden daha yakınız.”

“Her uyanışımda Eylül sabahının serinliğini, yaprakların serinliğini yüreğime dolduruyorum”

“Hadi gel tut ellerimi! Benimle meydan oku her çaresizliğe benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım onuncu aylara ben bir eylül sen bir haziran.”

“Eylül toparlandı gitti işte ekim falan da gider bu gidişle…”

“Eylül… Kelimelerin en güzeli. Hisli, pişmanlık uyandıran, kırlangıçlar ve portakal çiçekleri…”

"Ben sadece gökyüzüne bakarak Eylül ayının geldiğini hissederim, çünkü Eylül ayında yıldızlar bile bir başka parlar."

"Aralık ayının karanlığında bir kuşun sesini duydum. Büyülü bir şey. Ve hatırlamak güzel. Bahara, eylüldekinden daha yakınız."

"Bir eylül gibi geçer gidersin ömrümden. Yapraklarımı döker. Kırar atarsın kolumu kanadımı."

"Eylül bize yazı unutmamız için elinden geleni yapıyor."

"Eylül hazan mevsimi, eylül dalından düşen yaprağın toprağa düştüğü an."

"Her uyanışımda Eylül sabahının serinliğini, yaprakların serinliğini yüreğime dolduruyorum"

"Hadi gel tut ellerimi! Benimle meydan oku her çaresizliğe benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım onuncu aylara ben bir eylül sen bir haziran."

"Eylül toparlandı gitti işte ekim falan da gider bu gidişle…"

"Eylül… Kelimelerin en güzeli. Hisli, pişmanlık uyandıran, kırlangıçlar ve portakal çiçekleri…"