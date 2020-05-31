Hrant Dink Vakfı’nı tehdit eden yakalandı

Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından ilk sorgusu yapılan şüpheli Hüseyin A.’nın, tehdit içerikli e-postayı kendisinin attığını kabul ederek pişman olduğunu söylediği ortaya çıktı.

‘Kız arkadaşımdan etkilendim’

Şüphelinin ilk ifadesinde, “İnternetten tanıştığım Azerbaycan uyruklu kız arkadaşımın Karabağ’da Ermenilerle alakalı anlattıklarından etkilenerek böyle bir şey yaptım. Bir de Ermeni Kilisesi’ni aradım ancak telefonuma bakan olmadı” dediği öğrenildi. Kasten yaralama, tehdit, hakaret suçlarından sabıka kaydı olduğu belirlenen 25 yaşındaki şüpheli Hüseyin A.’nın İstanbul’a getirildiği belirtildi. Hüseyin A.’nın kaldığı evde arama yapan polis ekibi, şüphelinin cep telefonuna el koyarak, incelenmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Öte yandan İstanbul polisi, vakfın çevresine ve tehdit edilen vakıf yöneticisi Hrant Dink’in eşi Rakel Dink ve avukatına koruma verilmesi yönünde karar çıkartılmasını sağladı.

Hrant Dink Vakfı’ndan yapılan açıklamada, Hrant Dink’in eşi Rakel Dink ve vakfın avukatının ölümle tehdit edildiği ifade edilmiş, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulmuşu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, reesen soruşturma başlatmış ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne konuyla ilgili tüm araştırmanın titizlikle yürütülmesi talimatı vermişti.