İBB burs sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu 14 Ekim'de başvuruların son bulmasıyla birlikte artmış durumda... Binlerce kişi büyük bir araştırma içerisinde... İşte geçen sene yaşanan süreç...

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İBB burs sonuç tarihi hakkında resmi bir açıklama gelmiş değil. Sonuçlar geçen yıl 27 Kasım'da açıklanmıştı. Bu yıl da aynı tarihlerde sonuçların açıklanması bekleniyor.

İBB BURSU NE KADAR?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla başlatılan projeyle; ihtiyaç sahipliği veya ailevi durum kriterlerine göre sıralanacak 30 bin gence Eğitim Yardımı verilecek. Yıllık öğrenci başı 3 bin 200 TL olarak belirlenen Eğitim Yardımı geçtiğimiz yıl Aralık'ta 1200 TL, Şubat'ta 1000 TL, Mayıs ayında 1000 TL olarak ödendi.