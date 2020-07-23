İdlib’de 22’nci devriye

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İdlib’deki M4 Karayolu’nda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergâhının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 22’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir” denildi. Bir önceki ortak devriyeye teröristler bombalı araçla saldırmış, üç Rus askeri yaralanmıştı. TSK, olası saldırı ve protestolara karşı devriye güzergahında, sıkı güvenlik önlemleri aldı. TOMA ve zırhlı araçlar yol boyunca kritik noktalara konuşlandı. Devriye, Serakib yakınlarında Trumbah’dan başladı ve ilk kez Cisr Eş Şugur’u da geçerek Ayn Al Havr’ya

kadar uzadı. Böylece 15 Mart’ta başlayan ortak devriye uygulaması, ilk kez M4 otoyolunun tamamında gerçekleştirildi.