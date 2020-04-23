İdol Ne Demek? TDK'ya Göre İdol Olmak Ve İdol Almak Kelimelerinin Anlamı Nedir?

İdol kelimesi günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkan sözcüklerden biridir ve Fransızca kökenlidir. İdol kelimesini gündelik hayatımızda TV programlarında, dizilerde, yazılı basında görürüz.

İdol Kelimesinin Sözlük Anlamını Öğrenmek İster Misiniz?

İdol kelimesinin TDK'ya göre iki anlamı bulunmaktadır. Gündelik hayatta daha çok karşımıza çıkan anlamı, örnek alınan, en çok hayranlık duyulan kimsedir. Örneğin; bu kişiyi kendime idol olarak görüyorum dendiğinde karşıdaki kişiye hayranlık duyulduğu anlamı çıkar. Kendi alanında tartışmasız üstünlüğe sahip kimse anlamına da gelmektedir. Çok sık karşımıza çıkmayan bir diğer anlamı ise, çok tanrılı dinlerde tapılacak nesnedir.

İdol olmak kelime grubu ise bir kişiye ya da gruba örnek olmak, onların örnek aldığı, hayranlık duyduğu, bir alanda üstün gördüğü kişi olmak anlamlarına gelmektedir.

İdol almak kelime grubu ise benzer şekilde bir kişiyi kendisine idol olarak almak, o kişiye hayranlık beslemek ve o kişinin belirli bir alandaki üstünlüğünü kabul etmek demektir.