İhtiyat Ne Demek? Tdk'da İhtiyatlı Ve İhtiyatsız Kelimelerinin Anlamı Nedir?

İhtiyat Arapça kökenli olarak Türkçeye yerleşmiş kelimeler arasında yer alır. TDK’ya göre ihtiyaç kelimesi ‘Herhangi bir konu için ileriyi düşünmek, ölçülü davranma ve sakınma’ şeklinde yer almaktadır. Bu anlamı üzerinden tek başına ya da farklı cümleler ile birlikte kullanmak mümkün.



İhtiyat Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?



İhtiyat kelimesinin sözlük anlamına bakıldığında ‘sakınmak, ölçülü davranma ya da farklı konular için ileriye düşünerek buna göre davranmak’ anlamları çıkmaktadır. Hem gündelik yaşam içerisinde hem de televizyonlarda ya da yazılı basında karşılaşılan kelimelerden biridir.



Bu doğrultuda Türk Dil Kurumu'na göre ihtiyatlı davranmak ‘Herhangi bir durum karşısında her açıdan güvenliği ön plana almak’ anlamı çıkmaktadır. Zıttı olarak ise ihtiyatlı davranmak ‘ileriyi düşünmeden karar vermek ve yanlış bir karar oluşturmak’ şeklinde tabir edilebilir.