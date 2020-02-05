HimmetoÄŸlu KÃ¶yÃ¼'nde geÃ§en yÄ±l 9 EylÃ¼l gÃ¼nÃ¼ yaÅŸanan olayda, Mehmet aralarÄ±nda husumet bulunan komÅŸular Ali Kartal ve Ã–zkan Ekici arasÄ±nda kavga Ã§Ä±ktÄ±. Kavga sÄ±rasÄ±nda Kartal, 2 Ekici'yi kalbinden bÄ±Ã§akladÄ±. Olaydan 2 hafta Ã¶nce kÃ¶yde gerÃ§ekleÅŸtirilen dÃ¼ÄŸÃ¼nle evlenen Ã–zkan Ekici, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti. Jandarma tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p, tutuklanan Mehmet Ali Kartal hakkÄ±nda 'haksÄ±z tahrik altÄ±nda kasten adam Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan 12 yÄ±ldan 18 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talebiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±.

Zonguldak 1'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde aÃ§Ä±lan davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine baÅŸlandÄ±. Ä°lk duruÅŸmada hazÄ±r bulunan tutuklu sanÄ±k Mehmet Ali Kartal, ifadesinde Ã–zkan Ekici ve ailesi ile 2018 yÄ±lÄ±ndan itibaren evlerinin Ã¶nÃ¼ne tarÄ±m aracÄ± park etmeleri nedeniyle kavgalÄ± olduklarÄ±nÄ± anlattÄ±. Ekici'nin olaydan bir ay Ã¶nce kendisine tehdit mesajlarÄ± yolladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Kartal, "Buna raÄŸmen ben kendisine karÅŸÄ±lÄ±k vermedim. Olay akÅŸamÄ± ablam ve yeÄŸenim bize oturmaya gelmiÅŸlerdi. AkÅŸam arabam ile onlarÄ± eve bÄ±raktÄ±m. Bu sÄ±rada hÄ±zlÄ± ÅŸekilde araÃ§ geldi. AraÃ§ durdu ve Ã–zkan bana kÃ¼fÃ¼r etti. Arabama bir ÅŸey attÄ±. AracÄ±mla kaÃ§tÄ±m. Beni takip etti. Ä°kimiz de Ã§ok hÄ±zlÄ± gidiyorduk. SaÄŸ tarafÄ±ma geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. Sonra Ã¶nÃ¼me geÃ§ip, durdu. Daha sonra yanÄ±ndaki arkadaÅŸÄ± HakkÄ± sopayla indi. Ben de torpidodaki bÄ±Ã§aÄŸÄ± aldÄ±m. Sopayla kafama vurdu. Ben yerdeyken sÄ±rtÄ±ma doÄŸru vuruyordu. KurtulamayacaÄŸÄ±mÄ± anlayÄ±nca cebimdeki bÄ±Ã§aÄŸÄ± Ã§Ä±kararak, rastgele salladÄ±m. Nerelerine isabet edip etmediÄŸini bilmiyorum. Sonra beni bÄ±rakÄ±p gittiler. Kendime gelince eve gittim" dedi.

Mahkeme, Kartal'Ä±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar vererek, duruÅŸmayÄ± tanÄ±klarÄ±n dinlenmesi iÃ§in erteledi.

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