İki İyi Çocuk filmi konusu ve oyuncu kadrosu! İki İyi Çocuk filmi nerede çekildi?

İki İyi Çocuk filmi bu akşm TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2018 yılında vizyona giren İki İyi Çocuk filmi bu akşam Kanal D ekranında TV'de ilk kez ekrana geliyor. Türkiye'de vizyona girdiği 2018 yılından itibaren 5 hafta boyunca vizyonda kalan İki İyi Çocuk filmi sinemada beklediğini bulamadı. Toplamda 18.750 seyirci tarafından izlenen film gişeden 209.319,43 TL hasılat elde etti. Filmin başrollerinde Sarp Levendoğlu, Kazım Karakadıoğlu, Sevcan Yaşar, Devrim Özder Akın, Murat Serezli gibi isimler yer alıyor.

İKİ İYİ ÇOCUK FİLMİ KONUSU

İki İyi Çocuk, zihinsel yetersizlik yaşayan bir genç ile arasında özel bir bağ kuran bir polisin hikayesini anlatıyor. Ercan, zihinsel yetersizliği olan bir gençtir. Çocukken babasını trafik kazasında kaybeden Ercan, annesi ile birlikte Antakya’da kaçar. Genç adam acı dolu dünyasında kurduğu hayale sarılarak mutlu olmayı başarır. Hayal dünyasında başarılı bir polis olduğunu düşünen Ercan tüm şehrin kendisine saygı duyduğuna ve herkes tarafından sevildiğine inanır. Onun bu hayali şehre atanan yeni baş komiser Serdar ile arasında çok özel bir bağ kurmasına yol açar. Serdar, Ercan’a tam anlamıyla kol kanat gerer ve ona kardeşiymiş gibi davranır. Fakat Ercan bir kaçakçılık planına dahil edilince işler karışır. Serdar, Ercan’ın tehlikelerden kurtarmaya çalışırken bir yandan da kalbini çalan Defne’nin peşinden koşar.

İKİ İYİ ÇOCUK FİLMİ OYUNCU KADROSU

Sarp Levendoğlu

Kazım Karakadıoğlu

Sevcan Yaşar

Murat Serezli

Devrim Akın

Bülent Yıldıran

Hamdi Alkan

Günay Karacaoğlu

Mehmet Ulusoy

Hakan Güven

Şeyda Terzioğlu

Mesut Kurt

İKİ İYİ ÇOCUK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İki İyi Çocuk filminin çekimleri Hatay'da gerçekleştirildi