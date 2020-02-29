İki İyi Çocuk filmi konusu ve oyuncu kadrosu! İki İyi Çocuk filmi nerede çekildi?
Kanal D ekranında bu akşam TV'de ilk kez ekrana gelecek olan İki İyi Çocuk filmi 2018 yılında vizyona girdi. Yönetmen koltuğunda Mehmet Demir Yılmaz'ın yer aldığı İki İyi Çocuk filmi zihinsel yetersizlik yaşayan bir çocuk ile arasında özel bir bağ olan polisin hikayesini konu alıyor. Peki İki İyi Çocuk filminin oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor? Film nerede çekildi?
İki İyi Çocuk filmi bu akşm TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2018 yılında vizyona giren İki İyi Çocuk filmi bu akşam Kanal D ekranında TV'de ilk kez ekrana geliyor. Türkiye'de vizyona girdiği 2018 yılından itibaren 5 hafta boyunca vizyonda kalan İki İyi Çocuk filmi sinemada beklediğini bulamadı. Toplamda 18.750 seyirci tarafından izlenen film gişeden 209.319,43 TL hasılat elde etti. Filmin başrollerinde Sarp Levendoğlu, Kazım Karakadıoğlu, Sevcan Yaşar, Devrim Özder Akın, Murat Serezli gibi isimler yer alıyor.
İKİ İYİ ÇOCUK FİLMİ KONUSU
İki İyi Çocuk, zihinsel yetersizlik yaşayan bir genç ile arasında özel bir bağ kuran bir polisin hikayesini anlatıyor. Ercan, zihinsel yetersizliği olan bir gençtir. Çocukken babasını trafik kazasında kaybeden Ercan, annesi ile birlikte Antakya’da kaçar. Genç adam acı dolu dünyasında kurduğu hayale sarılarak mutlu olmayı başarır. Hayal dünyasında başarılı bir polis olduğunu düşünen Ercan tüm şehrin kendisine saygı duyduğuna ve herkes tarafından sevildiğine inanır. Onun bu hayali şehre atanan yeni baş komiser Serdar ile arasında çok özel bir bağ kurmasına yol açar. Serdar, Ercan’a tam anlamıyla kol kanat gerer ve ona kardeşiymiş gibi davranır. Fakat Ercan bir kaçakçılık planına dahil edilince işler karışır. Serdar, Ercan’ın tehlikelerden kurtarmaya çalışırken bir yandan da kalbini çalan Defne’nin peşinden koşar.
İKİ İYİ ÇOCUK FİLMİ OYUNCU KADROSU
Sarp Levendoğlu
Kazım Karakadıoğlu
Sevcan Yaşar
Murat Serezli
Devrim Akın
Bülent Yıldıran
Hamdi Alkan
Günay Karacaoğlu
Mehmet Ulusoy
Hakan Güven
Şeyda Terzioğlu
Mesut Kurt
İKİ İYİ ÇOCUK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
İki İyi Çocuk filminin çekimleri Hatay'da gerçekleştirildi