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24.07.2020 - 13:03 | | İHA

İki kadın hırsız iş üstünde yakalandı

 Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde pazarda yankesicilik yapan 2 kadın yakalandı. Kadınların üzerinde ele geçirilen para ve cüzdan ise sahibine teslim edildi.

İki kadın hırsız iş üstünde yakalandı

Olay, Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde perşembe günleri Yavuz Mahallesi'nde kurulan pazarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yankesicilik ihbarı üzerine pazar yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yankesicilik suçundan sabıkalı olan Ş.K. ve H.K. isimli kadınları şüphe üzerine durdurdu.

Kadınların elinde bulunan kol çantasındaki cüzdanda E.D. adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı, çeşitli mağazalara ait alışveriş kartları ve 787 TL nakit para olduğu belirlendi.

Nüfus cüzdanının sahibi E.D.'ye ulaşıldığında kadın, pazarda alışveriş yaptığı esnada el cüzdanını çaldırdığını, cüzdan içerisinde kendisine ait kimlik kartı, yaklaşık 700-800 TL nakit para ve alışveriş kartları olduğunu doğruladı.

Cüzdan E.D.’ye teslim edildi. Olayın şüphelileri Ş.K. ve H.K. ise gözaltına alınarak, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi.

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