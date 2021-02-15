İkranur Tırsi olayı nedir? İkranur Tırsi'yi kim öldürdü, belli oldu mu?

İkranur Tırsi olayı nedir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında gündeme gelen küçük İkranur Tırsi'nin kaybolmasının üzerinden geçen 8 aylık sürenin ardından amca ve hala gözaltına alınmıştı. Giresun'un Bulancak İlçesi İcili köyünde yapılan 4 günlük aramanın ardından küçük İkranur Tırsi'nin cansız bedenine evin 7 km uzağında bir dere yatağında bulunmuştu. Olayın sır perdesi ise 8 aylık sürenin ardından aralandı

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA İKRANUR TIRSİ'NİN CİNAYETİNİ KİMİN İŞLEDİĞİNİ AÇIKLADI

İkranur Tırsi'nin ölümünün ardından 8 aylık süre geçti ve sır perdesi aralandı. Amca ve Hala'nın gözaltına alındığı sorgularının devam ettiği açıklanmıştı. Müge Anlı az önce canlı yayında İkranur Tırsi'yi 14 yaşındaki amcasının öldürdüğünü açıkladı. Gerekli açıklamaların devlet ve savcılık tarafından yapılacağını açıklayan Müge Anlı cinayetin neden işlendiğine dair açıklamada bulunmadı. Hala'da amcaya yardım ettiği gerekçesi ile gözaltında tutuluyor. 14 yaşındaki amca ve 25 yaşındaki halanın sorgusuna devam ediliyor

İkranur Tırsi'nin ölüm nedenine ilişkin açıklamaların ilerleyen dakikalarda Jandarma veya Valilik tarafından açıklanmasının beklendiği Müge Anlı tarafından açıklandı

Gözaltına alındıktan sonra Savcı karşısında ilk olarak 14 yaşındaki amcanın 1 saat ifadesinin ardından 25 yaşındaki hala bu kez savcıya ifade verdi. İfadeleri alınan amca ve hala Adliye'ye sevk edildi.

İKRANUR TIRSİ OLAYI NEDİR?

Giresun'un Bulancak ilçesi İcilli köyünde 27 Haziran Cumartesi akşamı evine dönmeyen İkra Nur'un ailesinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına

altışar kişilik JÖH ve asayiş timi, AFAD ve AKUT ekipleri, bir iz takip köpek timi, bir kadavra köpeği, 170 personel ile kayıp çocuğun yakın akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu İkra Nur'un cesedi, ihbarın üzerinden geçen 4 günlük sürenin ardından İcilli köyünün yaklaşık 4 kilometre aşağısındaki dere yatağında bulundu.