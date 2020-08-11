İl dışı atama sonuçları açıklandı mı? Tayin sonuçları saat kaçta, ne zaman açıklanıyor?

Binlerce öğretmen adayı sabahtan bu yana heyecanlı bir bekleyiş içerisinde... 6 Ağustos'ta başlayıp 10 Ağustosta sona eren il dışı atama başvurularının bugün sonuçları belli olacak. Binlerce kişi sabahın ilk ışıklarından bu yana 'İl dışı atama sonuçları açıklandı mı?' sorusuna cevap arıyor.

2020 İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2020 il dışı atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 11 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak, fakat saate ilişkin MEB'den yapılan herhangi bir duyuru yok. Atama sonuçları http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinden sorgulanabilecek.

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İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Atama sonuçlarının açıklanmasının ardından öğretmenler için ilişik kesme işlemleri 12 Ağustos 2020 tarihi itibariyle yapılacak.