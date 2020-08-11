İl dışı atama sonuçları belli oldu mu? MEBBİS sonuç sorgulama linki

Binlerce öğretmenin gözü kulağı MEB'den gelecek haberde... Bugün il dışı atama sonuçları açıklanacak. Sabahtan bu yana adaylar sabırsız bir bekleyiş içerisinde ve 'İl dışı atama sonuçları açıklandı mı?' sorusunu yöneltiyor. MEBBİS sonuç sorgulama linki de araştırılan bir başka konu...

2020 İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2020 il dışı atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 11 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak, fakat saate ilişkin MEB'den yapılan herhangi bir duyuru yok. Atama sonuçları http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinden sorgulanabilecek.

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İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Atama sonuçlarının açıklanmasının ardından öğretmenler için ilişik kesme işlemleri 12 Ağustos 2020 tarihi itibariyle yapılacak.