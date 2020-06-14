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14.06.2020 - 22:10 | | DHA

İletişim Başkanı Altun: Devletimiz milletimizin yanında olmaya devam edecektir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem ile ilgili, "Devletimiz tüm kurumlarıyla süreci yakından takip ederek milletimizin yanında olmaya devam edecektir." dedi.

İletişim Başkanı Altun: Devletimiz milletimizin yanında olmaya devam edecektir

İletişim Başkanı Altun, Bingöl'de Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, "Bingöl'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden güvenlik korucumuza Allah'tan rahmet diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla süreci yakından takip ederek milletimizin yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı. 

 

 

 

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